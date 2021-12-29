中國13座最醜雕塑 「運河之母」排第一 第二名是這個

位於鎮江「運河之母」，因為日曬雨淋而印堂發黑。(取材自微博)

又到了歲末年終，繼年度「中國十大醜陋建築評選」出爐後，有網媒評比出13座最醜雕塑 ，其中位於鎮江的「運河之母」被票選為第一名。寺廟外放裸女、巨型茶壺倒出噁綠水柱，也讓人印象深刻。

綜合媒體報導，中國不少地方為了吸引遊客、宣傳，都會大搞形象工程，當常見便是一座座巨型雕塑。雕得精美就還好，雕得不倫不類，又或者不懂得保養的話，就真的出事，分分鐘成為另類「逆向景點」。自媒體「開罐」搜集了中國13個醜到出名，被網民吐槽為史上最醜的雕塑。

這些被評比為「史上最醜雕塑」的作品當真五花八門，由神祇到動物，有些意識流到不得了，例如在寺廟外的裸女；亦有零美感的設計，為了迎合國家主旋律，卻建了個粗口雕塑廣場等，令一眾網民嘖嘖稱奇。

名列第一名的「運河之母」被認為「愈看愈令人心寒」。有網友表示，如果晚上路過真的會被嚇死，要是有人心血來潮加盞燈，連鬼屋也不用去了。

第三名幹個蛋。(取材自微博)

第二名是位於遼寧的「幹字文化廣場」，是為響應國家主席習近平 「大家擼起袖子加油幹」口號；第三名是「幹字文化廣場」中另一個雕塑，被網民戲稱為「幹個蛋」，意思類似「幹個屁」。第四名也是「幹字文化廣場」中另一個雕塑「頭頂烈日幹」，有鋤頭等耕田工具。第五名是重慶的巨型茶壺，倒出的水柱因長滿青苔變得令人作嘔。

第十名公廁。(取材自微博)

其餘分別是「比翼雙飛」、「中醫走向世界」、「橋塔守護神」、「扶老」、「公廁」、「大白菜」、「飛天」、「流氓豬」等。有網友對位於重慶南濱路大佛寺下段的一座公廁外牆，放上了一排意味不明的裸女雕塑特別感到興趣，覺得與宗教信仰很衝突。

有網友表示，即使審美觀不同，但以上這些雕塑，真的是讓人看不下去呀。