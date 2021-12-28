重慶姐弟墜亡案 生父、女友判死刑

生父和女友被判死刑。（取材自微博）

重慶市一對姊弟，2020年11月在家中墜樓身亡，經警方偵查後發現，該起墜樓事件是一起故意殺人案，兩個幼童的爸爸張波及其女友葉誠塵正是嫌疑人。日前，重慶市第五中級人民法院一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身；對刑事附帶民事訴訟原告人陳某某的撤訴申請，依法裁定准許。

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觀察者網報導，法院審理後認為，葉誠塵多次以自己和家人不能接受張波有小孩為由，催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決的情況下，逼迫張波實施殺人行為，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為。張波則積極參與共謀，設計將女兒接到家中，直接實施殺害兩名親生子女的行為。

案發當天，居住在南岸區錦江華府 4單元15樓的雪雪（化名）、洋洋（化名）墜樓身亡。視頻顯示，兩個幼童墜樓後，生父張波曾穿著黑色睡衣、灰色拖鞋，癱坐在地上，邊哭邊拍打雙腿，表現「悲痛」，甚至還以頭撞牆。

法院認定，張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，致二人死亡，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲。