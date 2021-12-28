老翁上足浴店被宰？半年花40萬 帳單足足15頁紙

浙江一位85歲老人足浴店半年花了近40萬，引發消費糾紛。（取材自微博）

浙江嘉興有一位85歲老人，短短半年內給一家足浴店轉了近40萬元（人民幣，下同，約6.2萬美元）。銀行員感覺事有蹊蹺，通知家人，才揭發這家黑心足浴店。

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綜合媒體報導，家人小金表示，爺爺平時節儉，不知道為什麼迷上了去足浴店，把家裡多年積蓄都砸了進去，奶奶已經氣得好幾天睡不著覺，「帳單足足15頁紙，其中付給足浴店帳戶的23萬多（約3.6萬美元），還有轉給店裡三個技師的錢，加起來16萬多（約2.5萬美元）」。

根據銀行對帳單顯示，爺爺5月起開始充值，開始金額較小，幾千元，後來越來越大，每筆數萬元。轉給三個技師的共有16萬多，最多一人轉帳54筆，加起來12.8萬元。

小金帶著記者與律師去足浴店交涉，店長承認，小金爺爺因為「認可店裡的服務」，幾乎每天都去足浴店消費。有時需要四名技師同時做足浴、背部按摩，再加上儀器，所以價格貴，最高一次用了2.5萬元（約3923美元）。

對店長說法，小金不認可：「就算一個技師298元，難道2.5萬元是同時100個技師服務？」

由於技師私自接受轉帳，已經涉嫌詐騙 ，足浴店也需要承擔法律責任。小金報警後，派出所民警到現場要求足浴店出示消費清單。最終經過協調，店內退還老人36萬多元（約5.6萬美元）。

消息一出，立刻引起網友的熱議。大家懷疑的是，到底是什麼服務，能讓高齡老人在七、八個月內花費如此巨資？

央廣網也評論，老年人陷入足浴店高消費陷阱，與之前出現的保健品銷售騙局、電信詐騙等，在套路上有著極大的相似性。哪怕最終退了款，也並非「大發慈悲」和「良心發現」，而是迫於「報警」壓力的心虛式自救。

呼籲政府對於一些銷售者毫無法律意識與商業倫理、一心只想「收割」老人養老錢的無良行為，監管必須到位，法律必須亮劍。