我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LAPD公布伯靈頓商場視頻 子彈地面反彈穿入試衣室傷人

紐約市公校1/3照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

沒趕上公交車 上海婦擋在前面玩手機20分鐘…

中國新聞組／北京28日電
女子沒趕上公交車，賭氣擋在前面玩20分鐘手機。（視頻截圖）
女子沒趕上公交車，賭氣擋在前面玩20分鐘手機。（視頻截圖）

上海普陀一名中年女子日前因沒趕上公交車，竟擋在車前玩起了手機。最終，這名女子被處行政拘留。

來源：YouTube

光明網報導，12月13日22時30分許，在上海長壽路葉家宅路路口，一輛105路公交車長時間原地停留，堵塞了一條車道，一名中年女子擋在車頭前方不願離開。原來，女子因公交車靠站時沒趕上，就跑到車站外要求司機開門上車。被司機師傅拒絕後，女子變身「路霸阿姨」擋在公交車前玩起了手機。

眼看女子不依不饒，車上乘客報警求助。直至民警趕到現場，女子的行為已造成該路段車輛通行受阻近20分鐘。

據報導，民警到場後，女子本以為自己能上車了，理直氣壯地表示：「司機不開門，你說誰做得對？」

民警向公交司機確認該趟車並非末班車後表示：「你等下一輛呀。」聞訊後的女子似乎是槓上了，就是不走。在民警百般協調下，這輛車在延誤20多分鐘後才駛離車站。隨後女子被傳喚至派出所。

女子在接受訊問時表示：「已經那麼晚了，下一班車還要等半個小時，有些駕駛員遇到這樣的情況就會開門讓我上車的。但那個駕駛員就是不肯開門。我跟你說，人麼就是為了這口氣呀，為了一口氣。」

經過民警長時間教育，女子終於認識到了自己的錯誤，但為時已晚，意氣用事後的女子因擾亂公共場所秩序，被警方行政拘留。

手機 教育 YouTube

上一則

全球首個 中國二代重組蛋白新冠疫苗獲批阿聯緊急使用

下一則

習近平：中共20大 身為領導要守紀律服從安排

延伸閱讀

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
上海防疫新制 美國達美航空也停飛浦東航班

上海防疫新制 美國達美航空也停飛浦東航班
飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷
梁朝偉曬聖誕樹 張叔平設計的上海億元別墅曝光

梁朝偉曬聖誕樹 張叔平設計的上海億元別墅曝光

熱門新聞

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高