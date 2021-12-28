沒趕上公交車 上海婦擋在前面玩手機20分鐘…

女子沒趕上公交車，賭氣擋在前面玩20分鐘手機。（視頻截圖）

上海普陀一名中年女子日前因沒趕上公交車，竟擋在車前玩起了手機 。最終，這名女子被處行政拘留。

來源：YouTube

光明網報導，12月13日22時30分許，在上海長壽路葉家宅路路口，一輛105路公交車長時間原地停留，堵塞了一條車道，一名中年女子擋在車頭前方不願離開。原來，女子因公交車靠站時沒趕上，就跑到車站外要求司機開門上車。被司機師傅拒絕後，女子變身「路霸阿姨」擋在公交車前玩起了手機。

眼看女子不依不饒，車上乘客報警求助。直至民警趕到現場，女子的行為已造成該路段車輛通行受阻近20分鐘。

據報導，民警到場後，女子本以為自己能上車了，理直氣壯地表示：「司機不開門，你說誰做得對？」

民警向公交司機確認該趟車並非末班車後表示：「你等下一輛呀。」聞訊後的女子似乎是槓上了，就是不走。在民警百般協調下，這輛車在延誤20多分鐘後才駛離車站。隨後女子被傳喚至派出所。

女子在接受訊問時表示：「已經那麼晚了，下一班車還要等半個小時，有些駕駛員遇到這樣的情況就會開門讓我上車的。但那個駕駛員就是不肯開門。我跟你說，人麼就是為了這口氣呀，為了一口氣。」

經過民警長時間教育 ，女子終於認識到了自己的錯誤，但為時已晚，意氣用事後的女子因擾亂公共場所秩序，被警方行政拘留。