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奔馳新廣告也陷「瞇瞇眼」風波 網友疑：故意的？

中國新聞組／北京28日電
德國頂級汽車品牌「賓士」在中國的新車廣告片，也因為女模同樣有一雙鳳眼的妝容而引發網友抨擊。（取材自微博）
德國頂級汽車品牌「賓士」在中國的新車廣告片，也因為女模同樣有一雙鳳眼的妝容而引發網友抨擊。（取材自微博）

中國休閒零食品牌「三隻松鼠」，被網友質疑宣傳廣告中模特有「瞇瞇眼」妝容的風波還未散去，27日，又有網友發現德國頂級汽車品牌奔馳在中國的新車廣告片，也因為女模同樣有一雙鳳眼的妝容，再掀辱華風波，中外品牌無一倖免；對此網友發出「故意的？」質疑聲，奔馳中國相關部門尚未回應。

來源：YouTube

環球網報導，奔馳這條廣告的封面也引起網友的爭議，有微博網友留言稱，「一個、兩個、三個…廣告商都用瞇瞇眼，沒有問題才怪！」

也有網友指責「這群人在PUA中國消費者」，還有網友說，在朋友圈收到奔馳的這組「瞇瞇眼」廣告推送，並稱「感覺有點刻意了」。

向來好發議論的官媒「環球時報」特約評論員胡錫進也來湊熱鬧。他在「微博」上針對「三隻松鼠」引發的「辱華」爭議表示，「我只站一個隊：中國和中國人民。我希望這個社會多元且團結，輿論場上眾聲喧嘩，但少些勢不兩立和把對方往死裡整。現在很多人反對那則廣告的化妝造型，這個態度應當被尊重。我相信廣告商都聽清楚了，改進一定會發生。」

香港明報報導，兩年前的「三隻松鼠」廣告被翻舊帳，無獨有偶，上月的Dior攝影展品「驕傲的矜持」，到近期的國產動畫片「雄獅少年」，都因「瞇瞇眼」妝容惹來辱華聲討。

妝容爭議，由過往集中在外國品牌到現時的國產品牌，都無一例外演變成東西方審美話語權之爭。

事實上，奔馳這條視頻廣告12月25日就已發表在其微博官方帳號上，視頻時長50秒，在視頻中，奔馳為宣傳新車而採用了一男一女兩位模特搭檔。

有網友質疑奔馳廣告「故意的」，「奔馳你給模特化這種妝不是有病？這幾天雄獅少年到三隻松鼠鬧得這麼凶，我不信奔馳不是故意的。」

在奔馳微博留言區，有網友對此批評道，「中國的女人都長這種臉？懂了…」還有網友稱，「你男模怎麼不選個眼睛那樣的，中國女人就要被你針對。」但是也有一部分網友表示，沒有看出來什麼問題，有人稱要「多點豁達包容」。

德國頂級汽車品牌「賓士」在中國的新車廣告片，也因為女模同樣有一雙鳳眼的妝容而引發...
德國頂級汽車品牌「賓士」在中國的新車廣告片，也因為女模同樣有一雙鳳眼的妝容而引發網友抨擊。（取材自微博）

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