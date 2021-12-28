「瞇瞇眼」辱華風波 女模：眼睛小就不配做中國人？

三隻松鼠爭議廣告模特兒26日表示，「我眼睛小就不配做中國人了？」(取材自微博)

近日中國休閒零食品牌「三隻松鼠」，因兩年前發布的廣告模特妝容「瞇瞇眼」，被網友認為是辱華，上微博 熱搜，公司也出面致歉。女模特本人26日晚間在個人微博上親回，無奈不知道自己做錯了什麼，要遭受網路暴力，反問網友難道「我眼睛小就不配做中國人了？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友挺模特本人言論，認為「總有人能在喧囂中找到賺錢的機會，話說罵瞇瞇眼的人，你們是提前買好了醫美股票 嗎？」

三隻松鼠爭議廣告。(取材自微博)

微博名為@菜孃孃的用戶，26日晚間在個人帳號上發文表示，自己就是三隻松鼠爭議廣告圖片上的模特。對於網友關注自己的瞇瞇眼，還被認為是辱華，她強調「眼睛，確實就是長成這個樣子，因為我的性格，和表演風格被選中做這個廣告模特。也沒有故意要去營造什麼辱華形象。」

她無奈表示，不知道做錯了什麼要遭受這種網路暴力，「我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」

對於中國網友的愛國情懷，她回應，自己真的是被這件事情氣笑了，並呼籲「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！大家做一個心態健康的網友吧。」

菜孃孃也坦言，事發時她一整天忙於工作，忙完才看到親朋好友都在關心，覺得需要表達一下態度。她說，在這個互聯網時代，希望大家可以善良一點，「你們的節奏帶的很好，我眼睛小就不該是中國人？我招誰惹誰了？」

ZAKER新聞報導，網友擔心「小眼睛、瞇瞇眼的妹子們，當一種長相不再單純是審美，他們會面臨什麼呢？三隻松鼠撤下了廣告，道歉是一種信號，小眼睛模特恐怕很難接活。」

網友說：「只希望當審美空間被那些人一圈圈剝離而日漸瘦削的時候，請你昂首挺胸勇於展現自己的樣貌特徵，不會為自己相貌感到羞恥，更自信一點。」

網友並認為，「說來可笑，面對一種外來的歧視 ，不去駁斥這種歧視，反而通過欺負自己人坐實這種歧視。」