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「瞇瞇眼」模特辱華？ 三隻松鼠舊廣告被翻出急道歉

記者陳政錄／綜合報導
休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被網友認為是辱華。（取材自微博）
休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被網友認為是辱華。（取材自微博）

繼日前Dior展覽照片「辱華」事件後，中國休閒零食品牌—三隻松鼠於2019年發布的一則廣告中，模特妝容也因為「瞇瞇眼」，被網友認為是醜化中國人，涉及辱華，雖時隔超過兩年，近日仍被炒作上微博熱搜，以致公司26日中午緊急致歉滅火。

來源：YouTube

綜合媒體報導，三隻松鼠一則於2019年10月上線的廣告，近日在微博上引發熱議，理由是模特妝容與Dior事件雷同，「瞇瞇眼」，有辱華之嫌，在登上熱搜後有網友留言、轉發和討論。

網友稱「畫面感要是不適合當今的中國人審美，企業運營就應該要規避這種畫面出現」，並諷刺「模特代言人真『高級』」，另有網友說，三隻松鼠「XX大法好」的廣告宣傳語也有疑慮。

但也有網友認為，「模特本身是無辜的，不能因此否認所有小眼睛女生的美」，並質疑該廣告2019年早就發布，卻突然被炒作起話題，明顯別有用心，抨擊部分人「沒腦子，假愛國」。並稱對於幾年前的宣傳畫毋須「小事擴大化」、「上綱上線」。

對此，三隻松鼠26日中午在官方微博聲明，模特是中國人，妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化，並指第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

三隻松鼠負責人還向中新經緯強調，該廣告是2019年10月上線，時值國潮風流行，因此選擇「國潮風」來進行廣告拍攝，跟今年11月的Dior陳漫事件沒有關係，絕無刻意醜化。

在此之前，Dior攝影展品「驕傲的矜持」被質疑醜化亞裔女性，遭網友出征，以致11月23日，Dior和攝影師陳漫均發文致歉。

三隻松鼠是一家2012年創立的中國休閒零食品牌，總部位於安徽省蕪湖市，2019年在深交所創業板上市，以銷售堅果食品為主，主要透過電商網路行銷。

三隻松鼠致歉滅火。（取材自三隻松鼠微博）
三隻松鼠致歉滅火。（取材自三隻松鼠微博）

微博 攝影 亞裔

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