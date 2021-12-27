三隻松鼠、雄獅少年「瞇瞇眼」被批醜 外貌歧視作祟

呂燕曾參加世界超級模特大賽並獲亞軍，先後簽約巴黎、紐約、米蘭、日本多家國際模特經紀公司。（取材自虎嗅APP）

Dior展覽照片裡的模特、近日大熱的國產動畫片「雄獅少年」裡的男主角，再到三隻松鼠一支兩年前廣告片中的女模特，他們的「瞇瞇眼」特徵都在一夜之間淪為全民公敵。有分析解讀，在對「瞇瞇眼」審判的背後，不僅彰顯了狹隘的外貌歧視 ，也是當下網友對文化自信的匱乏。

三隻松鼠的瞇瞇眼模特近日引來大批網民幾近瘋狂的批評，評論區最常見的是「醜化國人，崇洋媚外」、「辱華」等的聲討。三隻松鼠隨即發布聲明道歉稱，模特妝容均基於其個人特徵打造，因網友由此產生的不適感，第一時間已進行頁面的替換。

《雄獅少年》中主角因為吊梢眼和寬眼距被網友認為是醜化中國人形象。（取材自虎嗅APP）

無獨有偶，前幾日大熱的國產動畫片「雄獅少年」，也因為劇中人物角色塑造時採用了「瞇瞇眼」的造型，而持續遭受輿論討伐甚至被抵制。

弔詭的是，三隻松鼠的瞇瞇眼模特是在兩年前拍攝的，卻在近日突然「空降」微博 熱搜。有分認為，這背後是否有商業競爭上的操作，值得關注。而「雄獅少年」還被央視評為是弘揚傳統文化的國產動畫，且獲不少好評。

由以上兩起事件來看，「瞇瞇眼」似乎才是全民公敵。瞇瞇眼何以陷入網友在社交網絡上將當事方逼至「人人喊打」的處境？

虎嗅網評論指出，縱觀中國傳統文化作品，先賢們對於作品中的人物塑造，即對於眼角上翹的描摹並非是在刻意醜化，反倒是一種傳統的審美傳承。其實，眼睛大小本身「不是問題」，因當事雙方自始至終均未拿眼睛來炒作說事兒，談不上主觀的惡意，「辱華」則更屬於過度解讀。

但憑什麼這樣的眼睛，就等同於醜？分析引述一位社會學研究學者表示，互聯網的匿名屬性養成了網友「嗜鬥」的惡習，他們隨時隨地能和陌生人爭的面紅耳赤。更遑論當下網民早已習慣了高鼻樑、大眼睛、瘦削的主流審美才是美的全部，當明顯與之衝突的容貌特徵出現在公眾視野時，自然會感到憤怒、被冒犯。

所以，只要不是品牌方出於主觀惡意，模特「瞇瞇眼」也好、大眼睛也罷，不過是為了其產品宣傳，何必上綱上線指控其「辱華」呢？