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渣男扮暖男…殺豬盤專釣女網友 短短幾天詐數十萬

中國新聞組／北京26日電
多名女性爆料稱遭遇了微博私信殺豬盤，被騙金額從7萬元到40萬元不等。(Getty Images)
多名女性爆料稱遭遇了微博私信殺豬盤，被騙金額從7萬元到40萬元不等。(Getty Images)

「我一直知道『殺豬盤』這個詞，但沒想到只是和微博網友聊聊天，這種事就發生在自己身上。」近日，多名女性爆料稱遭遇了微博私信「殺豬盤」，被以「投資項目」引誘，短短幾天內被詐人民幣7萬到40萬元不等。

澎湃新聞報導，32歲的梁萍（化名）是一名體育教練。今年10月7日，一名微博名為「QiHao的日常」的男士頻繁私信她，經常關心她，並不時透露自己家境良好，正一邊創業一邊投資，「他的微博都是發一些各地旅遊照片，還有在高檔餐廳、酒店的個人照片，感覺形象很不錯。」梁萍說。 

詐騙人員在聊天中引導梁萍跟著他投資。（取材自澎湃新聞）
詐騙人員在聊天中引導梁萍跟著他投資。（取材自澎湃新聞）

梁萍曾透露出擔心懷孕後會影響自己的收入，對方馬上說可以帶著她投資國際黃金。接著發來一個名為GTC的鏈接，她上網搜索確有一家GTC澤匯資金的公司，三天裡就陸續投入10多萬，對方讓她網貸，還幫她「墊資」了一部分，「當時還特別感動」。

直到10月9日晚上，登錄時突然發現帳戶被凍結，才意識到被騙了。梁萍說，她曾要求對方退錢，對方拒不承認，隨後將梁萍拉黑。梁萍報警後，在微博上分享了被騙經過，有身在國外的王敏（化名）稱被微博名為「漂泊大江南」騙了35.8萬元，手法與「QiHao的日常」一樣。還有一名女性稱被「漂泊大江南」以同樣的方式騙走近40萬元。追查發現，「漂泊大江南」與「QiHao的日常」其實是一個人。

梁萍被騙後向微博管理員舉報，但微博拖了差不多半個月才封號，而王敏就是在這半個月中被騙的，「如果能早點封號，就不至於有人又受害。」梁萍說。如今報警已經超過兩個月，但還沒能追回被騙的錢。

微博 投資

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