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河南男去年中1035萬「還沒花完」 今年又中1073萬

中國新聞組／北京27日電
河南一男子自稱去年中1035萬還沒花完，今年又中1073萬。（取材自快科技）
河南一男子自稱去年中1035萬還沒花完，今年又中1073萬。（取材自快科技）

河南平頂山日前開出超級大樂透，一注1等獎獎金1073萬（人民幣，下同），前來領取千萬大獎的劉先生卻表現得異常平靜，隨後還稱「這不是我第一次來領獎了」，此話一出瞬驚呆所有人，原來劉先生去年就也中過千萬大獎，還說去年的獎金都還沒花完。

綜合媒體報導，原來去年4月份，劉先生也中過1注一等獎，當時獎金為1035萬。如今劉先生又中了1073萬的消息，引發網友熱議，有網友評論，「幸運女神也太眷顧這名男子了吧？」、「這是上輩子拯救了銀河系？」

對於劉先生領獎時的冷靜，網友表示，「不虧是見過大世面的」、「習慣中大獎了」。劉先生則表示，去年中1000多萬還沒花完，今年又中1000多萬，希望明年繼續。

但是，也有網友對於同一人連兩年中千萬大獎的消息抱持懷疑態度，「廣告打一次就夠了，每個月都打，反正我就是不買」、「又想騙我，你們這是年底衝業績啊」。

根據中國財政部公布數據顯示，2019年全國發行銷售彩票超過4200億。其中，170多億中央專項彩票公益金被分配支持包括教育、醫療、養老、體育等多個領域16個大項的公益項目。

網傳超級大樂透中獎彩券。（視頻截圖）
網傳超級大樂透中獎彩券。（視頻截圖）

河南 財政部 教育

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