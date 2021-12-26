嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」竟然變強姦。一名21歲大學生找48歲賣淫女嫖娼，女方因不滿男方20分鐘仍未「完事」，拒絕繼續後竟遭男方毆打，還被強行繼續發生性行為，事後覺得委屈報警求助。事後，男方因故意傷害罪、強姦罪，恐被判處有期徒刑3年以上。

香港 01引述「微法官」報導，朱某半夜在某地火車站附近被女子牛某領到住宿的地方，並詢問是否需要「泄火」，又稱價格便宜。朱某同意並支付50元（人民幣，下同）。

朱某因年少氣盛，20分鐘後仍沒有與牛某完成性行為。牛某為接下一單，催促朱某要加快速度點，更稱一般人都是5分鐘就結束，20分鐘足夠她再接5單「生意」。正在興致頭上的朱某不理會，牛某於是拒絕繼續發生性行為。朱某頓時大怒，對牛某毆打幾拳後強行繼續發生性行為，之後再過20分鐘才「完事」。

牛某事後覺得委屈，報警求助，經過鑑定被打成輕傷。

文章指出，儘管牛某是賣淫女，但其性自由和性權利依然應當受到刑法的保護。

報導稱，牛某為50元出賣身體，兩人的行為屬於賣淫和嫖娼，應當對處以行政拘留並可以並處5000元以下罰款。

另一方面，朱某亦犯下故意傷害罪、強奸罪。後者皆因牛某同意發生性行為的主觀意思表示，實際上是可以隨時改變。朱某和牛某發生性行為，前20分鐘屬於兩人自願的行為，但是當牛某提出拒約繼續發生性行為的時候，朱某已經失去正當理由。