我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

中國新聞組／北京27日電
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」竟然變強姦。一名21歲大學生找48歲賣淫女嫖娼，女方因不滿男方20分鐘仍未「完事」，拒絕繼續後竟遭男方毆打，還被強行繼續發生性行為，事後覺得委屈報警求助。事後，男方因故意傷害罪、強姦罪，恐被判處有期徒刑3年以上。

香港01引述「微法官」報導，朱某半夜在某地火車站附近被女子牛某領到住宿的地方，並詢問是否需要「泄火」，又稱價格便宜。朱某同意並支付50元（人民幣，下同）。

朱某因年少氣盛，20分鐘後仍沒有與牛某完成性行為。牛某為接下一單，催促朱某要加快速度點，更稱一般人都是5分鐘就結束，20分鐘足夠她再接5單「生意」。正在興致頭上的朱某不理會，牛某於是拒絕繼續發生性行為。朱某頓時大怒，對牛某毆打幾拳後強行繼續發生性行為，之後再過20分鐘才「完事」。

牛某事後覺得委屈，報警求助，經過鑑定被打成輕傷。

文章指出，儘管牛某是賣淫女，但其性自由和性權利依然應當受到刑法的保護。

報導稱，牛某為50元出賣身體，兩人的行為屬於賣淫和嫖娼，應當對處以行政拘留並可以並處5000元以下罰款。

另一方面，朱某亦犯下故意傷害罪、強奸罪。後者皆因牛某同意發生性行為的主觀意思表示，實際上是可以隨時改變。朱某和牛某發生性行為，前20分鐘屬於兩人自願的行為，但是當牛某提出拒約繼續發生性行為的時候，朱某已經失去正當理由。

香港

上一則

西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

下一則

河南男去年中1035萬「還沒花完」 今年又中1073萬

延伸閱讀

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
李雲迪涉嫖被封殺 傳獲終身教授職 耶魯：沒這任命

李雲迪涉嫖被封殺 傳獲終身教授職 耶魯：沒這任命
公務員自白：隨領導嫖妓還把風 自認「三觀不正禽獸」

公務員自白：隨領導嫖妓還把風 自認「三觀不正禽獸」
網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動