我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

蕾宏之鬥轉風向…中國網友挺王力宏復出 批李靜蕾「知渣選渣」

中國新聞組／北京26日電
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日海內外最受矚目焦點。（本報資料照片）
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日海內外最受矚目焦點。（本報資料照片）

男歌手王力宏與前妻李靚蕾的婚變風波延燒，在王力宏公開道歉認錯後，李靚蕾23日第5度發布聲明回應，強調希望一切盡快回歸平靜。不過，在李靚蕾決定為事件畫下句號後，有網友發現，中國各大社群平台突然出現反轉風向，不少人甚至喊話王力宏復出，引發討論。

此外，中國一位主打「好嫁風」的網紅馬小婷近日也接連PO文，認為李靚蕾是「知渣選渣」，早知道王的行徑卻仍與他結婚生子，根本是「幫他一起騙人」，不值得同情。

聯合新聞網報導，原PO在PTT發文表示，在李靚蕾選擇「休戰」之後，中國的社群平台包含抖音、微博、虎撲等，反而突然激增許多反轉留言，不少人都力挺王力宏復出。原PO指出，反轉現象主要是因為中國的年輕人原先不大認識王力宏、也沒在聽他的歌，卻意外因這次事件有所接觸，且一聽之下驚為天人，王力宏的歌甚至連續好幾天攻占了抖音的熱門排行。

點進該網友分享的虎撲網站可以看見，在討論王力宏與李靚蕾的留言區，許多中國網友紛紛回應「再聽他的歌下去我都要原諒他了」、「原本力挺李靚蕾，但是看到他那張臉還是淪陷了」、「希望王力宏的歌不要被下架」、「春晚想見王力宏，太好聽了」、「我沒收錢，但我真的不想王力宏從此消失，太喜歡他的歌了」、「不是他的粉絲，但希望人品和作品可以分開」、「以前沒什麼聽他的歌，這次事件後才發現他的歌真好」。

原PO最後好奇問道，以中國網友的反應來看，「王力宏是不是還有機會在中國翻身？」不過網友們隨後紛紛搖頭回應「微博沒被關掉就很神奇了吧」、「很難吧...能繼續收版權費就很好了」、「為什麼要幫他洗白？」、「感覺不太可能」。

另外，不少人也質疑，突然出現逆風現象可能是特定帳號洗留言的狀況，直言「基本上王力宏被中國封殺已經是事實，再洗也回不去了」、「中國也是會請人刷留言的」、「網友再怎麼洗官方已經定調了」、「頂多是一些人在偷裝水軍灌水而已，多數人還是挺李靚蕾」、「發這篇文的是公關嗎」。

此外，網紅馬小婷連日發文質疑李靚蕾，稱李靚蕾在多篇長文聲明中抓著「家庭主婦」的角色訴說委屈，但馬小婷認為李擁有高學歷、高社經地位，與其他缺乏經濟資源的家庭主婦不同。「她是在完全清醒的情況下選擇了自己充滿風險的婚姻的，並且在巨大的風險中生下來三個孩子」，「她的老公王力宏在婚前婚後都渣的明明白白的，當然王力宏的渣是欺騙了大眾和粉絲，欺騙了他的廣告商，但是他沒有欺騙李靚蕾」，她認為，李靚蕾是在知情的情況下做了選擇。

中國網友求王力宏復出的留言。（取材自虎撲）
中國網友求王力宏復出的留言。（取材自虎撲）

王力宏 李靚蕾 社群

上一則

新疆換領導是戰略部署？世界維吾爾大會：「換湯不換藥」

下一則

新疆黨委書記換人 航天少帥馬興瑞由廣東省長「高升」

延伸閱讀

籲「放過王力宏」 楊秋興爆：台灣男立委8、9成有緋聞

籲「放過王力宏」 楊秋興爆：台灣男立委8、9成有緋聞
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
王力宏婚變暫退演藝圈 傳轉型投資上海科貿公司

王力宏婚變暫退演藝圈 傳轉型投資上海科貿公司
徐若瑄衰捲「蕾宏之戰」 平安夜吐4字心聲

徐若瑄衰捲「蕾宏之戰」 平安夜吐4字心聲

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動