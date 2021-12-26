告青花椒餐飲業 上海萬翠堂：深感抱歉、全部撤訴

萬翠堂董事長左正飛稱，打擊惡意模仿、騙取加盟費的不良商家，才是本意。圖為其展示有人利用其品牌騙加盟費。（取材自封面新聞）

四川成都、遂寧、眉山等多地十餘家餐飲企業因店名含「青花椒」，被上海萬翠堂餐飲管理公司（簡稱上海萬翠堂）認為侵害其商標權告上了法院，引發「青花椒」是否為商標爭議以及濫訴的質疑。據報導，上海萬翠堂董事長左正飛表示，公司委託維權的第三方公司歪曲了他保護品牌的初心，他為此深感抱歉，決定全部撤訴。

繼多地食店因帶有「潼關肉夾饃」字眼被起訴侵犯商標後，店名裡有「青花椒」的多家餐飲企業近日也成了被告。上海萬翠堂兩月來共起訴數十家四川餐飲館子，理由是這些餐館涉嫌侵害公司取得的「青花椒」商標。 這起維權事件引來一片譁然，由於青花椒是產自於川渝的食材，原告上海萬翠堂因此被質疑涉嫌「碰瓷訴訟」、惡意訴訟。

面對近來的爭議，封面新聞報導，上海萬翠堂董事長左正飛昨天回應稱，所有訴訟均是第三方——正尚律和（北京 ）知識產權服務有限公司（簡稱正尚律和）發起，維權過程中，正尚律和已完全歪曲公司正當維權、保護品牌的初心。

「我們的員工，90%都是四川人。青花椒魚也是跟四川大廚一起合作研發的。我對四川和川菜都很喜歡，完全沒想到會遇到這樣一個事。」報導引述左正飛說，他原來做翡翠生意，因為喜歡吃辣、喜歡川菜，2013年投身了餐飲，旗下的可奈實業公司成功註冊了「青花椒」品牌，就用這個品牌做烤魚，公司現在江浙滬地區有數十家直營店。

「隨著企業越做越大，我們發現模仿的越來越多，甚至用尺子來量我們的桌子高度、做的鍋和我們一模一樣。」左正飛說，基於此，萬翠堂開始維權，本意是打擊那些惡意模仿甚至騙取加盟費的不良商家。而起訴四川這些青花椒魚餐館的是免費幫忙公司維權的正尚律和（北京），他不知道告了這麼多四川餐館。

左正飛說，雖然訴訟是由第三方提起，但在辦理委託手續中，萬翠堂公司員工沒有做好審核，這確實是公司管理的漏洞。 「想對四川的兄弟姐妹說一聲對不起，這些訴訟決不是公司本意，給你們造成了這麼多麻煩。」公司已與正尚律和終止合作，要求全部撤訴，並保留追究正尚律和法律責任的權利。