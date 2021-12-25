穿尿不濕下廚做菜… 萌娃暴紅 「啃娃族」月入15萬挨轟

兩歲孩子下廚「做菜」，讓網友怒了。(視頻截圖)

據央視消息，隨著萌娃短視頻暴紅，出現了「啃娃族」。一些家長的「曬娃」模式逐漸畸形化，出現了兩歲孩子吃播、還穿著尿不濕的萌娃下廚房做菜等模式。消息一出，話題引發關注。

來源：YouTube

燕趙都市報報導，萌娃短視頻暴紅後，大量的廣告也會隨之而來，這也導致一些父母利用孩子打造帳號當作生意來經營。

翻開一些帳號主頁，大多可以看到「好物推薦」、「找我官方合作」等標識。有運營兒童短視頻帳號的家長表示，靠娃就能月入15萬元人民幣(約2.3萬美元)。

網路上曾傳出有3歲孩子「吃播」被父母餵到35公斤，目前視頻及帳號已刪除。(視頻截圖)

早在2020年，吃播博主「佩琪」年僅3歲就被父母餵到了35公斤引發網路熱議。有媒體記者聯繫上了佩琪父母，對於讓孩子當吃播賺錢的質疑，兩人稱並不屬實，雖確實「賺了幾百元」，但拍視頻純粹只是為了好玩。

眾多網友投訴了佩琪的吃播帳號後，相關平台表示將對其視頻和帳號進行封禁。專家表示，為了牟利「啃小」，實則是「坑娃」。

一方面，把孩子推到鏡頭前，按照腳本「賣萌」，過度透支他們的體力精力，過度暴露隱私 ，極易造成心理焦慮。另一方面，孩子過早借直播短視頻等參與商業活動也會造成價值觀扭曲，形成功利思維和浮躁心態。

此外，炒作「網紅兒童」，存在諸多法律風險。根據「未成年人保護法」有關規定，任何組織或者個人不得組織未成年人進行危害其身心健康的表演等活動。今年6月1日起實施的「未成年人保護法」已明確規定，網路直播服務提供者不得為未滿16周歲的未成年人提供網路直播發布者帳號註冊服務。

文化和旅遊部近日發布「關於加強網路文化市場未成年人保護工作的意見」。意見指出，部分網路文化平台存在「兒童邪典」內容、利用「網紅兒童」牟利等不良現象和問題，對未成年人價值觀產生錯誤影響，嚴重妨害未成年人健康成長。「意見」明確指出，堅決阻斷有害內容、嚴禁借「網紅兒童」牟利、有效規範「金錢打賞」、持續優化功能設置；要加大行業監管力度。