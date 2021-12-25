沒出鏡「直播帶貨」僅賣出6瓶洗髮水 王晶判賠

王晶僅出現在宣傳影片中，實際進行「直播帶貨」當天並沒有出鏡。（取材自微博）

上海寶山區法院近日審理一宗與「直播帶貨」有關的糾紛案，某護膚品公司與某經紀公司簽訂協議，香港 知名導演 王晶與廣東省一名擁有千萬粉絲的網路男主播拍檔，收取約8萬2820萬元人民幣(約1萬2800美元)合作「直播帶貨」，但僅賣出六瓶洗髮水，且王晶沒有出鏡，僅出現在宣傳影片中。某護膚品公司事後告上法庭要求賠償，法院判定經紀公司應賠償3.5萬元。

香港01報導，法院認定被告未完全按照協議約定履行義務，履約行為存在瑕疵，構成違約，應向原告退還部分服務費作為賠償，酌定金額共計約3.5萬元。

新民晚報報導，在2020年7月，某護膚品公司（甲方）與某經紀公司（乙方）簽訂，乙方擬安排暱稱為「廣東雨神」的網路男主播，與王晶拍檔一同在網路直播平台上舉辦活動，故委託乙方通過該場活動推廣甲方指定的商品。另外一份協議則提到，甲方按約支付8萬2820元推廣服務費中，其中5萬3000元為網路主播所屬網路直播平台收取。

該場活動在7月時舉行，屬於該款洗髮水的時段則為凌晨零時7分左右開始。不過，王晶當時並未出鏡，而上述產品最終的銷售額僅為六瓶，共計約800元。

護膚品公司認為，經紀公司在未經其同意的情況下，擅自將協議約定的事項轉委託給第三方。同時，上述產品推廣時段未有事先溝通，也未安排王晶出鏡，導致產品銷售量僅為六瓶，與所支付的推廣費相去甚遠，未達到簽約目的，造成經濟損失。

對於王晶沒出鏡，經紀公司辯解稱雙方僅約定王晶為拍檔，即為團隊組成人員，只要參與相關的工作即可，並非必須出鏡。同列被告的網路直播平台亦表示，王晶作為拍檔，已有允許活動使用其肖像作為宣傳，並且在直播前數天有拍攝影 片造勢。此外，如果王晶有直接介紹產品會違反規則，產生其為代言人的誤解。

法院審理後認為，經紀公司另外與網路直播平台簽訂的協議並無問題。此外，經紀公司與護膚品公司簽訂的協議中，未有約定產品銷售額，且產品的銷量與產品本身的市場知曉度、認可度及產品質量有較大關係，不認可經紀公司的銷售額過低本身即構成違約的主張。

不過，法院指出，經紀公司在履行協議時應當遵循誠信原則，銷售時段在凌晨，有悖於消費者的購物習慣，安排存在瑕疵。王晶作為公眾人物，具宣傳和推廣效應，其出鏡能吸引更多人氣、更有利於實現護膚品公司對於協議的目的。

法院認定，經紀公司履約行為存在瑕疵，構成違約。經紀公司應向護膚品公司賠償服務費損失2萬5000元，以及其他各項訴訟費用共計約3萬5000元。