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特斯拉失控撞橋上護欄墜河 夫死妻搶救

中國新聞組／北京25日電
墜河瞬間。（取材自紅星新聞）
墜河瞬間。（取材自紅星新聞）

江蘇溧陽在24日發生離奇死亡車禍，一對夫妻由先生駕駛特斯拉，突然失控衝撞橋東側護欄墜入河中，造成駕駛陳男死亡，妻子姜女仍在搶救，該路口監視器也拍下驚悚的撞擊墜橋過程。

紅星新聞報導，網上視頻中，24日中午12時許，一輛黑色的特斯拉轎車在拐彎行駛到一座橋上時，突然失控加速，衝破橋上護欄墜入河中。隨後，附近群眾報警並前往救援。經消防人員和救援人員下河打撈，一名男子被人從墜河車輛中拖出。由醫護人員抬上擔架送醫。

救援現場。（取材自紅星新聞）
救援現場。（取材自紅星新聞）

參與現場救援行動的溧陽藍天救援隊隊表示，當他們趕到現場救援時，將車子側立後，便用榔頭敲擊主駕駛的車窗。 「我用手摸了一下主駕駛位置，沒有人。懷疑可能因為事故衝到副駕駛去了，便將擋風玻璃敲掉，然後用腳試著去觸碰有沒有人，但還是沒人。」該隊員說，後來他們又敲掉了後排的車窗，一摸便摸到了裡面有一個人。

在將男子從後排救出後，該名隊員並未發現後排還有人，便將車子的後備箱玻璃敲碎。 「然後我們就摸到了一個腳，發現是一位女士。」

來源：YouTube

對於車中的男子與女子為何會在後排與後備箱中被發現，隊員表示，可能發生事故後，二人為了自救解開了安全帶，離開了原本的駕駛位，「另外這種車子的後備箱與後排座位是挨著的，頂部是有一定的空間的，再加上車子在水裡施救時已經做過兩次翻滾了，他們也有可能在這過程中被動來到了後面。但最終還是需要官方來調查確認。」

據正觀新聞報導，常州市特斯拉中心曾回應此事稱，墜河車輛並非當地的試駕車，是一起普通的交通事故。另據常州溧陽公安微警務發布的通報顯示，該起事故的原因正在進一步調查中。

特斯拉 公安 車禍

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