「百度烤肉」商標搭便車 百度告贏獲賠230萬

京百度餐飲公司的「百度烤肉」等標識，被北京知識產權法院認定侵害了中國網路巨頭百度公司的商標權，須賠償百度公司230餘萬元。（取材自紅星新聞）

京百度 餐飲公司因使用大量「百度」、「百度烤肉」、「百度食糖」等標識，被中國網路巨頭百度公司以侵權為由告上法院。北京 知識產權法院23日審結此案，認為京百度餐飲公司等五被告公司侵害了百度的商標權，適用3倍懲罰性賠償，須賠償百度公司經濟損失及合理支出230餘萬元。

紅星新聞報導，京百度餐飲公司於2012年註冊成立，經營範圍包括餐飲管理、餐飲服務等。京百度第一、三、七、八分公司分別於2012年、2013年、2014、2015年註冊成立。上述五公司在所經營的店舖名稱、裝潢、廣告宣傳、微信 公眾號、美團App等處使用大量「百度」、「百度烤肉」、「百度食糖」等標識。

百度公司因此認為「百度烤肉」不正當競爭，侵害了百度的商標權，訴請法院給予「百度」商標在「提供互聯網搜索引擎服務」上以馳名商標保護。

北京知識產權法院認為，百度公司在經營過程中，將「百度」作為其核心註冊商標標識來使用，經過長期、廣泛地持續使用和宣傳推廣，「百度」已經在相關公眾中取得了較高的知名度和市場認可度，構成「馳名商標」。

判決指出，五被告使用與「百度」相近似的「京百度」作為企業字型大小，具有攀附百度公司「百度」商標聲譽、搭便車的主觀故意，導致公眾誤認為五公司與百度公司之間有關聯關係。此外，被告開設多家門店實施被訴侵權行為，不僅減弱了百度公司「百度」商標的顯著性，且不正當利用了百度公司的市場聲譽，獲利數額大，侵權情節嚴重。

法院判決，被告「侵犯百度公司註冊商標專用權、攀附百度公司商譽的主觀惡意明顯」，且侵權持續時間五年多，酌情確定百度公司的涉案商標對五公司侵權獲利的貢獻率為35%及適用3倍懲罰性賠償，最終認定五公司應賠償百度公司經濟損失及合理支出共計230餘萬元。