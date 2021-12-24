昔被索分手費2000萬 前女友陳露被抓了 霍尊這樣說
31歲男歌手霍尊早與女友陳露分手後，被陳露大爆在戀愛期間出軌，甚至曬出聊天紀錄，指控各種「渣男」行徑。事件近日出現大反轉，有媒體引述上海市公安局徐匯分局消息，陳露因涉嫌敲詐勒索，已被刑拘，目前取保候審。霍尊對此表示，自己正在家中照顧生病母親，會耐心等待法律還自己一個公正。
知情人士表示，霍尊是在8月下旬向上海警方報案，警方在9月18日正式立案。
來源：YouTube
綜合媒體報導，霍尊與陳露交往九年，去年8月，霍以「門不當戶不對」為由提出分手。而陳露曬出的聊天紀錄，顯示霍尊加入一個名為「滬上情慾流」的微信聊天群組，群組內成員說話都非常低俗，聊天紀錄甚至顯示霍尊曾與一名節目樂手吃完飯去私人電影院看電影，然後在電影院內發生性關係。
分手風波對霍尊的演藝事業打擊沉重。霍尊最後透過工作室發長文，宣布退出娛樂圈，也反咬陳露設局勒索。
知情人士表示，作家陳嵐曾在微博曬出轉帳紀錄，稱陳露在分手後，於5月向霍尊索要2000萬（人民幣，下同）分手費，後談判降至900萬。霍尊實際付給陳露58萬，在陳露微博發文後還追加了7萬。
知情人士透露，霍尊曾因出於多種原因對報案仍十分猶豫，自稱「我一想到露露會坐牢，我就很難過」。但一兩天之後，霍尊還是向警方報案。
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