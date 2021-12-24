昔被索分手費2000萬 前女友陳露被抓了 霍尊這樣說

歌手霍尊（右）早與女友陳露（左）分手後，被對方大爆在戀愛期間出軌，甚至發長文指控霍尊有各種「渣男」行徑。（取材自封面新聞）

31歲男歌手霍尊早與女友陳露分手後，被陳露大爆在戀愛期間出軌，甚至曬出聊天紀錄，指控各種「渣男」行徑。事件近日出現大反轉，有媒體引述上海市公安局徐匯分局消息，陳露因涉嫌敲詐勒索，已被刑拘，目前取保候審。霍尊對此表示，自己正在家中照顧生病母親，會耐心等待法律還自己一個公正。

知情人士表示，霍尊是在8月下旬向上海警方報案，警方在9月18日正式立案。

來源：YouTube

綜合媒體報導，霍尊與陳露交往九年，去年8月，霍以「門不當戶不對」為由提出分手。而陳露曬出的聊天紀錄，顯示霍尊加入一個名為「滬上情慾流」的微信 聊天群組，群組內成員說話都非常低俗，聊天紀錄甚至顯示霍尊曾與一名節目樂手吃完飯去私人電影院 看電影，然後在電影院內發生性關係。

分手風波對霍尊的演藝事業打擊沉重。霍尊最後透過工作室發長文，宣布退出娛樂圈，也反咬陳露設局勒索。

知情人士表示，作家陳嵐曾在微博 曬出轉帳紀錄，稱陳露在分手後，於5月向霍尊索要2000萬（人民幣，下同）分手費，後談判降至900萬。霍尊實際付給陳露58萬，在陳露微博發文後還追加了7萬。

知情人士透露，霍尊曾因出於多種原因對報案仍十分猶豫，自稱「我一想到露露會坐牢，我就很難過」。但一兩天之後，霍尊還是向警方報案。