我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

脆皮五花肉奪多命？飯店批造謠 註冊資本僅30元

中國新聞組／北京24日電
視頻顯示，河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店門口，有兩三名婦女坐著哭泣，有疑似執法人員站在一旁，不少群眾圍觀。（取材自正觀新聞）
視頻顯示，河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店門口，有兩三名婦女坐著哭泣，有疑似執法人員站在一旁，不少群眾圍觀。（取材自正觀新聞）

河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店，近日遭傳銷售的脆皮五花肉有問題，導致多人中毒身亡，對此，該飯店回應事件屬於惡意造謠，目前已經報警，會追究造謠者的法律責任。

正觀新聞報導，網傳的視頻顯示，有一群身穿白色孝衣，手捧照片的人將花圈擺在了喬家大廚店門前。另一則顯示有幾人躺在店門口的地上，兩三名婦女坐著哭泣，有疑似執法人員站在一旁，不少群眾圍觀。

視頻中的事件似乎是該飯店銷售的脆皮五花肉有問題，導致多人中毒身亡。但該飯店工作人員說，當天確實有人前來店門口擺花圈鬧事，但去世者是一名40歲左右的男性，在他們店進行過消費，沒有購買脆皮五花肉，並非網傳的多人食用脆皮五花肉中毒身亡，視頻中躺在地上的人，是因家屬鬧事被打的飯店員工。

該工作人員表示，去世男子家屬在酒店門口擺花圈鬧事後，警方已調取監控，並將酒店的留樣菜品送去檢測

工作人員說，該事件屬於惡意造謠，目前飯店已經報警，會追究造謠者的法律責任。

有網友扒出該飯店的工商註冊信息，天眼查顯示，該法人名下有兩家飯店，註冊資金數額僅為20和30元人民幣。

對於網友質疑的飯店工商註冊資金問題，河南良承律師事務所律師楊濤表示，2014年3月1日新公司法生效後，取消了公司設立的一般限額，註冊資本由實繳調整為認繳，工商部門只對公司認繳的註冊出資額進行登記，所以一塊錢也能註冊公司。

檢測 河南

上一則

拆國殤柱 學生淚別 港大：展示有違法風險

下一則

昔被索分手費2000萬 前女友陳露被抓了 霍尊這樣說

延伸閱讀

佟麗婭情婦扶正？爆再婚高官享資源 公安：造謠要查處

佟麗婭情婦扶正？爆再婚高官享資源 公安：造謠要查處
Yumi被指假輕生 BY2工作人員譴責造謠

Yumi被指假輕生 BY2工作人員譴責造謠
蘇貞昌涉造謠 警逕移送助脫身？ 法院不受理

蘇貞昌涉造謠 警逕移送助脫身？ 法院不受理
新聞評論／愛將爆特權 蘇貞昌脫身剛好而已

新聞評論／愛將爆特權 蘇貞昌脫身剛好而已

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天