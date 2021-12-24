脆皮五花肉奪多命？飯店批造謠 註冊資本僅30元

視頻顯示，河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店門口，有兩三名婦女坐著哭泣，有疑似執法人員站在一旁，不少群眾圍觀。（取材自正觀新聞）

河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店，近日遭傳銷售的脆皮五花肉有問題，導致多人中毒身亡，對此，該飯店回應事件屬於惡意造謠，目前已經報警，會追究造謠者的法律責任。

正觀新聞報導，網傳的視頻顯示，有一群身穿白色孝衣，手捧照片的人將花圈擺在了喬家大廚店門前。另一則顯示有幾人躺在店門口的地上，兩三名婦女坐著哭泣，有疑似執法人員站在一旁，不少群眾圍觀。

視頻中的事件似乎是該飯店銷售的脆皮五花肉有問題，導致多人中毒身亡。但該飯店工作人員說，當天確實有人前來店門口擺花圈鬧事，但去世者是一名40歲左右的男性，在他們店進行過消費，沒有購買脆皮五花肉，並非網傳的多人食用脆皮五花肉中毒身亡，視頻中躺在地上的人，是因家屬鬧事被打的飯店員工。

該工作人員表示，去世男子家屬在酒店門口擺花圈鬧事後，警方已調取監控，並將酒店的留樣菜品送去檢測 。

工作人員說，該事件屬於惡意造謠，目前飯店已經報警，會追究造謠者的法律責任。

有網友扒出該飯店的工商註冊信息，天眼查顯示，該法人名下有兩家飯店，註冊資金數額僅為20和30元人民幣。

對於網友質疑的飯店工商註冊資金問題，河南 良承律師事務所律師楊濤表示，2014年3月1日新公司法生效後，取消了公司設立的一般限額，註冊資本由實繳調整為認繳，工商部門只對公司認繳的註冊出資額進行登記，所以一塊錢也能註冊公司。