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湖北女偷捕魚躲草叢 盜獵者當野豬射死

中國新聞組／北京23日電
疑犯於案發地點進行指認。（取材自上觀新聞）
疑犯於案發地點進行指認。（取材自上觀新聞）

湖北省鄂州市近日發生一宗殺人案，48歲呂女士在湖邊捕魚，看到遠處有車子靠近，以為是來打擊非法捕魚的執法者，於是躲進一米多高的草叢裡。沒想到，來的人是一群盜獵者，看到草叢裡有動靜，開了一槍，竟把呂女士打死。警方經調查，已將四名偷獵者刑事拘留，目前，仍有一人在逃。

綜合媒體報導，呂女士家住塗鎮湖岸邊不遠處。案發當天天黑不久，呂女士與丈夫、朋友三人前往塗鎮湖下網捕魚，打打牙祭。來到湖邊後，查先生和陳先生划著膠船去湖中下網，呂女士待在岸邊觀看。

呂女士家人稱，捕魚時，湖堤上出現一輛汽車。呂女士以為是打擊非法捕撈的執法者來了，急忙躲進一米多高的草叢中。身處湖中船上的查先生看見，汽車在呂女士附近停下。約20分鐘後，汽車駛離。沒過多久，查先生上岸，發現妻子沒了蹤影，來到家中尋找無果後，發動親朋好友沿著湖邊尋找。在湖邊尋找時，查先生反覆撥打呂女士的手機，發現手機掉落在其躲藏的草叢中。

其實，案發時從車上的數名男子不是執法者，他們是從鄂州周邊而來，在農家樂吃完晚飯後，邀上熟悉地形的本村村民，準備偷獵。近年來，沙咀村的生態環境變好，野豬在黑夜裡頻繁出沒，偷食莊稼。

偷獵者以為躲在草叢中穿著黑色上衣的呂女士是獵物，於是扣動扳機，射中呂女士。偷獵者發現打的不是獵物，心裡慌了。於是將呂女士抬上車，埋屍距案發地50多公里外的一處工地。

呂女士家人在殯儀館看到了呂女士的遺體，鉛彈還嵌在額頭上。看到這一幕，他們欲哭無淚。家人表示，呂女士常年在外，跑展會賣服裝。吃苦耐勞，勤勞半身，日子越過越好。不料遇此橫禍，丈夫和兒子鎮日以淚洗面。

家人哭著說：「去捕魚時，不讓她跟著老公去，她想去玩。要是沒去有多好。」

疑犯家中一間雨衣上印有「警察」二字。（取材自上觀新聞）
疑犯家中一間雨衣上印有「警察」二字。（取材自上觀新聞）
死者呂女士。（取材自上觀新聞）
死者呂女士。（取材自上觀新聞）

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