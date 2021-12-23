手掐、撞樹、砍殺2歲兒 江西女：報復婆婆

女子用手掐、撞樹、刀砍將2歲親生兒子，檢方日前以故意殺人罪提起公訴。（取材自南方都市報）

江西省上饒市一名許姓女子，因認定小兒子出生後激化了家庭矛盾，遂將兩歲的小兒子殺害。檢方發現，許女不僅手掐、抓兒子撞樹，還用刀砍斷兒子脖子脊髓而死，手法極為殘忍。目前，檢方以故意殺人罪對許女提起公訴。

南方都市報報導，許女與黃姓丈夫系夫妻，兩人育有二子。許女認為小兒子出生後，激化了家庭矛盾，一直不喜歡他。

2020年，許女在家中發現小兒子把螺絲釘放嘴巴裡玩，於是用手捂住小兒子的嘴巴致其窒息，後送往醫院住院治療。一周後，許女發現小兒子玩水，便將其從家中三樓窗戶扔下，致小兒子左股骨骨折、頭皮裂傷、外傷性牙齒缺失。

案發當天，許女的婆婆因大兒子將一片未使用的紙尿褲扔進水裡，責罵大兒子。許女心生不滿，產生了殺死小兒子，報復婆婆的想法。

當天下午，許女戴上事先準備的手套，在家中二樓的房間內掐小兒子的頸脖子，但未掐死，於是將小兒子抱至一樓廚房門口的柚子樹下，想撞死小兒子。連續撞了幾下，小兒子發出了哭聲。許女擔心被人聽見，又將小兒子抱至柴房（廢棄豬欄）右側柴堆裡面的地上，用菜刀將小兒子殺害。之後，許女拿刀返回廚房，在水池內將菜刀洗淨，將血沖掉。因擔心被人發現，許女返回柚子樹下將沾到血的石頭進行了處理。

當天下午，丈夫回到家中，因未找到小兒子，撥打110報警。經傳喚，許女如實供述了殺害小兒子的事實。經鑒定，小兒子是被用銳器切砍頸部致脊髓斷離死亡。偵查人員從許女家廚房提取作案工具菜刀一把。

上饒市人民檢察院認為，被告人許女非法剝奪他人生命，致一人死亡，其犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。