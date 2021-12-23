研發西瓜霜等32種藥 「藥王」鄒節明80歲病逝

「國民中藥」西瓜霜的締造者鄒節明病逝，享年80歲。（取材自百度百科）

「國民中藥」西瓜霜的締造者鄒節明日前因病逝世，享壽80歲。桂林當地一家花店老闆表示，當天前來購買菊花的顧客明顯增多，「好多人買了單只菊花，還來問這邊能不能定製花圈」。

時代周報報導，在桂林三金集團發布的《訃告》中，鄒節明被稱作是「三金集團的奠基人、開創者」，「為三金集團及桂林三金的創立、成長和發展傾注畢生的精力」。三金集團表示，已成立治喪委員會，並將在12月25日舉行告別式。

據報導，桂林三金的前身是1967年成立的桂林中藥廠。由於缺乏核心技術，中藥廠一度面臨停產困境。1984年，鄒節明臨危受命擔任廠長，並帶頭研發了「三金片」、「西瓜霜」等產品。一系列中藥新品面世，使這家名不見經傳的中藥作坊一躍成為廣西最大的醫藥企業。

2019年，鄒節明家族以人民幣46億元（約7.22億美元）身家登陸《胡潤百富榜》，列第902位。

鄒節明是中醫藥科班出身，有極為鮮明的科研人員特徵，他曾自述從小就對中醫藥有濃厚興趣，並自小立下志向，要成為「現代李時珍」。

報導指出，鄒節明畢業後分配至桂林中藥廠，是全廠唯一大學生。在一次出差途中，鄒節明發現鄰座老農拿著一包給孫女治療尿路感染的草藥，其中包含金櫻根、金剛刺、雷公根等。隨後，鄒節明了解到，廣西民間及多家醫院也常用這些藥治療泌尿疾病。

1972年，治療泌尿感染的三金片問世，這是廣西第一個在民族藥、中藥基礎上研製成功的原創性新藥。「三金片」問世後不久，鄒節明便將精力集中研製「西瓜霜」。經過4年多努力，在1977年下半年完成整套製備工藝研究，通過新製備方法成功製備出西瓜霜原料霜。

因設計與主持研發桂林西瓜霜、三金片等32種中藥與民族藥新藥，鄒節明帶領桂林三金獲得中藥發明專利41項。鄒節明也因此被廣西當地媒體稱為「藥王」。