特斯拉業績女王控訴 遭領導從廁所拖出 被PUA離職

特斯拉業績第一女員工，聲稱在職場遭到PUA離職。（取材自觀察者網）

業績曾排名全國第一的優秀員工，卻遭遇領導職場霸凌 、PUA（精神控制），被暴力脅迫離職？一名自稱特斯拉 安徽交付中心員工的蔣女Leila，在多個社交媒體發文控訴自己的遭遇。

觀察者網報導，蔣女Leila稱，她因為「每個人都可能犯的小錯誤」，被公司下發書面警告，還遭到了公司領導的暴力脅迫離職。而這些遭遇背後的真正原因，或許只是自己「思想獨立」，「不聽話」、「不甘願做傀儡」，主動向上級反映超高的工作強度，要求公司增加人力。

據蔣女Leila表述，陸姓交付主管上月26日叫停她的工作，前往會議室，當時蔣姓大區經理也在場。人資單位沈某當場宣布，因同事舉報，對蔣女Leila進行停職處理，要求她交出手機 ，簽署書面警告和調查文件。警告內容定義蔣女Leila工作懈怠。

蔣女Leila認為，這場突如其來的變故，起因是半年前的一個小錯誤。今年7月，特斯拉標準續航版Model Y剛剛上線銷售，由於工作超負荷，蔣女Leila曾將一個訂單號複製錯誤，導致客戶提前匹配車輛。她第一時間發現後修正錯誤，並向同事致歉，後期客戶也在正常交付周期提了正確配置的車。

然而，這個錯誤卻在半年後讓她遭到停職處分。

報導指出，蔣女Leila稱，當天她拒絕簽署文件後，要求去洗手間。此時陸姓主管大喊「交出手機「，甚至對保潔阿姨大喊：「抓住她！」隨後，蔣、陸兩人在衛生間內暴力撞門，抓著她往外拖到門後奪過手機。在蔣女Leila大喊救命後，客戶聞聲建議報警處理，這一行為方才停止。

蔣某美稱，報警後，沈某和她被帶到了肥東縣經濟開發區派出所。

在此期間，人資單位仍要求她交出工作手機，遭到拒絕。蔣、陸兩人沖進民警辦公室，表示她在公司群發布不實言論，要求沒收手機。同時安排公司同事踢她離開所有工作群，並要求同事遠離她。

12月4日，蔣某美收到書面《休假通知》顯示，特斯拉決定安排蔣某美自12月3日期開始帶薪離崗休假，至公司之後正式發出的通知上明確的日期止。另還要求蔣某美在休假期間不能到辦公室上班，不能聯系公司員工、供應商和客戶，也不能出現在公司的任何辦公場所等。

在蔣女Leila看來，自己工作認真，業績表現優異，還曾獲評「交付全國MVP」，卻因為一個「每個人都可能出現的小錯誤」而收到書面警告，可能是因為她思想獨立，「不聽話」。

觀察者網就此事向特斯拉中國求證，至發稿前尚未得到回覆。