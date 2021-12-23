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「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

中國新聞組／北京23日電
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

陝西西安再現新冠肺炎本土疫情，當局展開大規模核酸檢測。但有一名女子不配合防疫工作，還聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」，引發廣泛關注。

據警方表示，經查姜某（女，54歲）對其當晚回家時與小區值守保安人員發生爭執，擾亂公共秩序的行為供認不諱。公安碑林分局依規對姜某作出行政拘留十日處罰。

香港01報導，有網友爆料指，在西安交通大學交大一村東門檢測點，一名女子疑因認為防疫工作給自己帶來諸多不便，而與防疫人員發生爭執。

據網傳視頻片段顯示，涉事女子將口罩戴在鼻子下面，並指責防疫人員稱，「你不要張牙舞爪，也不要拿疫情的事情來搞我。」防疫人員則表示，「目前最大的事情，就是要對大家負責任，你也一樣。」該女子隨後說，「你給我吼什麼吼！我不是平民百姓，我在美國待了七年了。」此時，一名旁邊的男子說，「你待美國去，別到中國來。」

當地警方證實，確有此事發生，並指已於事發後趕赴現場，對涉事女子進行批評教育。

對此，網友評論稱：「典型的崇洋媚外，說這話就是欠罵」、「七年沒回來，蕎麥和韭菜還能分清麼」、「美國回來的更要隔離，美國新冠死了多少你不知道麼？」、「美國待七年就不是平民百姓了，是在美國成仙了麼？」

另據央廣網評論文章指出，當前，西安疫情防控形勢嚴峻復雜。防疫隊伍中，醫護人員、社區工作者、公安幹警連續奮戰。很多普通人也挺身而出，做些力所能及的小事。他們以自己的微光，傳遞著這座城市的光明和溫暖。但這位自稱「在美國待七年」的女子卻反其道而行，心存莫名優越感，以為「在美國待七年」就有特權，可以不遵守中國的防疫要求，實在猖狂。「在美國待七年」就不是「平民百姓」了嗎？平民百姓要遵守的防疫要求，有人就可以不遵守嗎？有時間大吵大鬧，卻不願行舉手之勞，不尊重他人也不自重。如果因為某個人的肆意妄為，而導致一個地方的防疫「破防」，後果恐怕不是其所能承受的。

文章表示，只要站在中國的土地上，就必須遵守中國的法律和規則，誰都不能例外。如果有人想當「特殊人」，粗暴違反防疫要求，必將受到相應的處罰。疫情面前，明確自己的責任，用堅持不懈的「防」、持之以恆的「控」，打敗新冠病毒，每個人責無旁貸。

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