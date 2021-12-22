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言論收緊+連年虧損 軍事迷聖地「鐵血社區」將熄燈

中國新聞組╱北京22日電
鐵血社區發布聲明稱，2022年3月1日起，鐵血社區將正式永久關閉。（網頁截圖）
鐵血社區發布聲明稱，2022年3月1日起，鐵血社區將正式永久關閉。（網頁截圖）

中國新聞組╱北京23日電

創立20年、一向是中國軍事迷及愛國主義網友聚集的「鐵血社區」日前宣布，即日起停止發文，並將於2022年3月1日起永久關閉。據報導，鐵血社區的經營方已連年陷入虧損。

中央社報導，這項消息引起不少中國網友討論，大嘆中國網路少了一個重要的軍事訊息交流平台。但也有網友私下認為，鐵血社區近年來發展顯得停滯，加上官方「言論收緊」，這樣的結果雖然讓愛國民眾感嘆，但並不意外。

綜合香港01等媒體報導，鐵血社區20日發表聲明，宣布即日起停止用戶發帖、回帖功能，並將於2022年3月1日起永久關閉。在關閉前，用戶仍可登入帳號下載歷史貼文、轉移個人訊息，數據將保留3個月。

鐵血社區在聲明中，將自己定位為「憤青（容易激憤的愛國青年）聚集地」，並提到過去的「豐功偉績」。但也坦承自己「起始於Web1.0，壯大在Web2.0」。如今Web3.0已經來臨，遺憾的是，在移動互聯和萬物互聯的熱潮中，「我們沒能跟上時代的發展」。

鐵血社區以軍事論壇自我定位，20年來以討論中國軍事發展以及與他國軍事力量對比為核心，但也經常討論中國與外國關係，探討歷史脈絡。近年來由於中國民間「武統台灣」聲浪高漲，武力攻台也成為鐵血社區裡的熱門話題之一。而與印度、美國之間的軍事對峙與力量對比，也是常見的話題。

因此，鐵血社區在2000及2010年代中期以前，一直是中國國內軍迷及較激進愛國主義者在網路上的聚集地。但近年來，其他一些類似網站的興起，加上官方對網路言論管制趨於緊縮，客層逐漸出現流失，但仍是中國民間重要的軍事訊息交流平台之一。

公開資料顯示，鐵血社區所屬的「鐵血網」於2001年創立，2004年進一步成立北京鐵血科技，並在2015年11月在陸股新三板上市，2016年6月成為首批進入新三板「創新層」的公司。上市後並曾接受東方富海、經緯中國、光線傳媒、人民網等多家機構投資

鐵血社區創辦人、現任鐵血科技總裁蔣磊曾表示，鐵血網未來的市場會增加，因為中國國家主席習近平提出的「中國夢」就是民族復興的夢，隨著中國國力增強，周邊局勢和世界局勢風雲變幻，未來10年內與軍事相關的新聞和話題會引起越來越多人關注，「軍迷的數量只會增加，不會減少」。

然而，鐵血科技在2019、2020年均處於虧損狀態。今年上半年則有小幅度的轉虧為盈。

20年歷史的軍事論壇「鐵血社區」常貼出重要軍事訊息；圖為中國的無人機集群，打破美...
20年歷史的軍事論壇「鐵血社區」常貼出重要軍事訊息；圖為中國的無人機集群，打破美國保持的紀錄。（取材自鐵血網）

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