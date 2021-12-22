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上海師論南京屠殺被開除 湘西孕師聲援被強送精神病院

中國新聞組╱上海22日電
2021年12月20日，李田田被帶走前發消息求助。（李田田短信截圖）
2021年12月20日，李田田被帶走前發消息求助。（李田田短信截圖）

上海震旦學院老師宋庚一因為在課堂上的討論南京大屠殺的死亡數字而被學生舉報，本月16日被學院開除。此事餘波未了，已懷孕數月的湖南湘西州永順縣的鄉村老師李田田，因聲援被開除宋庚一而遭打壓，當地教育局和警方周一將已懷孕的她強行送入精神病院，民間發起持續聲援但遭多種勢力聯手壓制，來自河南的法律人也因為聲援宋庚一和李田田而遭暴力威脅。

自由亞洲電台報導，今年27歲的李田田2019年公開撰文批評當地教育搞形式主義而受官方打壓，但因輿論的強烈關注，當地官方有所忌憚。近日，她發文對聲援因課堂言論被開除的老師宋庚一後，當地對其的打壓陡然升級。

李田田日前再遇當地官方找麻煩。據其發出的求救信息稱，因官方懷疑她發布了聲援上海老師宋庚一的言論，永順縣教育體育局和公安局強行將她送進當地精神病醫院，並要給她打不明的針劑。

報導指出，據李田田稱，她是用藏在內褲中的手機發出了這些求救信息，此後，該手機就處於無法接通的狀態。據媒體和律師群的消息顯示，李田田的遭遇引發廣泛關注，但律師和媒體在網上表示，關注的信息，遭到了大力的壓制。

李田田男友王先生在回應網友的詢問時透露，李田田已經懷了孩子4個多月了，他們本身準備辦理結婚證。日前當地警方先把他帶走，然後才把李田田送進了湘西州精神病醫院。

報導說，王先生稱，他去醫院看李田田，但醫院不讓進，最後只讓李田田的母親進去了。王先生強調，自己的未婚妻沒有病，更不應該被隔離。但面對李田田的遭遇，他也感到無助。甚至連自己在陜西咸陽老家的親人，警察也找上門。

湘西州精神病醫院院辦在回應採訪時，稱他們不知道誰是李田田，也以人太多為由，不回應精神病醫院是否參與了關押李田田。

另據來自河南的消息顯示，當地法律人劉瑩瑩因為發文關注宋庚一和李田田老師的遭遇，而遭人辱罵和暴力威脅，甚至表示將從湖北到鄭州去找她的麻煩。但劉瑩瑩表示，她不會屈服。

湘西鄉村女教師李田田，因聲援上海震旦教師宋庚一，疑被送入精神病院。（取材自上游新...
湘西鄉村女教師李田田，因聲援上海震旦教師宋庚一，疑被送入精神病院。（取材自上游新聞／受訪者提供）

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