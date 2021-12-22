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精殘女遭主播帶去拍低俗視討打賞 家屬質疑遭強姦

中國新聞組／上海22日電
2020年12月，小輝遭剃髮後，在深夜被直播掀帽子取樂。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）
2020年12月，小輝遭剃髮後，在深夜被直播掀帽子取樂。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

湖南長沙的解放西路以酒吧一條街而聞名，大約兩年前，23歲的精神殘疾女孩小輝開始遊蕩於此，因外形特別，她被各路短視頻平台的網紅主播爭相圍觀，並帶走直播。

澎湃新聞報導，鏡頭中，小輝身型微胖，稀疏的頭髮總是亂蓬蓬的，不時衝著鏡頭翻白眼或傻笑。她被主播們暱稱為「海公主」，和其中一名男性主播「十二少」上演「浪漫愛情」，最終獲得打賞。在長沙流浪的日子，她曾想過找份工作，但沒有單位肯收她，因為實在沒有錢生活了，只能答應。

有網友發現，「海公主」疑曾被剃去頭頂的碎髮，在冬日夜晚的街頭被摘去帽子打趣。更有多次直播中，她和不同的男性主播擁抱、親吻，其中一些視頻中的男性赤裸上身，甚至用手觸摸她的隱私部位，小輝則用手擋住雙眼。

在這些視頻中，拍攝現場常有人圍觀，他們會在主播與小輝的親密行為結束後發出哄堂大笑。一些視頻還經過後期剪輯，被冠以「第一次愛的人」等標籤。知情人士稱，這些視頻是主播拍攝後通過微信群發送給粉絲的，相關的直播彈幕中也充斥著「吻她」、「親完刷禮物」等字眼。

直到今年12月9日，本就有糖尿病的小輝在對著鏡頭喝下五瓶酸奶後被送進湖南中醫藥大學第二附屬醫院，經診斷報告顯示，小輝可能患有急性水腫型胰腺炎，同時伴有腹膜炎和腹腔及盆腔積液。

早在12月4日，已經有用戶以低俗等為由向直播平台舉報。

小輝母親曠麗表示，小輝自11歲發病後被確診為精神分裂症，在三年前被鑑定為二級精神殘疾，她發病時經常離家，家裡無力管束，此前他們也不知道小輝的行蹤。曠麗說，小輝父親已年近七旬，小輝的妹妹也是精神病人，家中生計僅靠她在外地養老機構做保潔的微薄收入。

12月11日，曠麗以涉事主播涉嫌猥褻為由，向長沙市公安局天心分局書院路派出所報案。她報案時，稱小輝遭到網紅主播胡某振和劉某輝的猥褻，甚至懷疑女兒在下播後遭到強姦。

曠麗稱，警方經過初步調查後回復其稱，目前證據不足以認定猥褻和強姦存在，「那兩個主播說我女兒是自願的。」警方曾兩次前往醫院，經過醫生檢查，確認小輝未與人發生過性行為。

曠麗稱，民警在調查後認為證據不足，未採取相關措施。曾與小輝一同直播的多名主播仍活躍在虎牙等短視頻平台上。

小輝住院期間的照片。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）
小輝住院期間的照片。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

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