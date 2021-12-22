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網紅媽為賺外快 拍年幼兒女裸睡挨轟 反嗆：思想骯髒

中國新聞組／北京22日電
母親上網分享兄妹裸睡等生活影片，已遭封鎖。（取材自微博）
母親上網分享兄妹裸睡等生活影片，已遭封鎖。（取材自微博）

經常在抖音分享孩子生活日常的女網紅「小妞日常」，近日被發現其12歲的兒子竟然會要求9歲的妹妹全裸陪睡，而且作為母親的「小妞日常」不但不加以制止，還會拍成影片分享上傳，讓網友直忽太誇張。目前「小妞日常」的抖音帳號已經被封鎖。

綜合媒體報導，近日微博上突然熱議起「小妞日常」的抖音影片，原因是有人發現片中12歲的兒子「黑羔子」竟會要求9歲的妹妹全裸陪睡。依據該抖音帳號的內容，可以得知「小妞日常」的女兒因為幼年時發燒，導致智力遲緩，時常被哥哥欺負，網友指出，妹妹自己睡時根本沒有裸睡習慣，但被哥哥要求陪睡時，就必須要全裸。

知名微博博主「國內外白富美吐槽」還表示，從「小妞日常」的影片可以看出這個媽媽有些重男輕女，「媽媽以兒子和女兒吵架作為流量密碼，作品中好多次都故意製造矛盾；之後又被爆出哥哥要求妹妹裸睡，是孩子也不能這樣吧！」

其他網友也紛紛指責，「太誇張了，10多歲都會打飛機了好嗎」、「十幾歲男生該懂都懂了好嗎」、「母親不管教孩子這種偏差行為，日後孩子長大難保犯下更大的案」、「通常羔子這年紀的小孩都會對異性身體感興趣，媽媽的都不教一下嗎」、「這個哥哥脾氣超級差，很暴躁」、「自從有了流量之後，這家人就越來越不正常」。

在輿論引爆後，「小妞日常」的抖音帳號已被封鎖。但「小妞日常」不認錯，反過來痛批網友「自己的思想骯髒、自己腦袋不健康，還說別人，反思反思自己吧！」還抱怨自己只是拍個影片賺零用錢，這樣還能被檢舉，同時也稱自己會繼續拍片。

抖音 微博

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