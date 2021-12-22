我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

薇婭偷稅涼了？畢業論文寫帶貨女王 大四男憂換題

中國新聞組／北京22日電
薇婭近日被中國政府開鍘罰了13億人民幣。（取材自極目新聞/東方IC圖）
薇婭近日被中國政府開鍘罰了13億人民幣。（取材自極目新聞/東方IC圖）

中國「帶貨女王」薇婭偷稅被罰款13.41億人民幣（約2.1億美元）的消息引發關注，一名大四學生透露自己的畢業論文研究的正是薇婭，而答辯只剩十天，這名學生說，「想到我的論文，很無助。」

極目新聞報導，雲南省大理大學大四學生苟華說，12月27日他就要上交論文，12月30日參加畢業論文答辯，可是薇婭卻在12月20日出事。「在微博看到這個消息時，當時很震驚。」苟華說，薇婭偷稅漏稅是他沒有想到的事情。

一名大學生的畢業論文寫了薇婭。（取材自極目新聞）
一名大學生的畢業論文寫了薇婭。（取材自極目新聞）

「現在已經跟老師說了這件事，老師正在看我的論文，要我不要著急。」苟華說，他從今年7月開始準備論文選題，當時在家看直播帶貨的他，首先想到了選擇直播帶貨作為自己的論文主題，之後他發現薇婭作為這個行業的「領頭羊」，便選擇了以薇婭為例。

苟華將自己的「論文慘案」故事分享至社交平台後，不少網友要他趕緊將題目改成研究李佳琦。對此，苟華稱，雖然薇婭和李佳琦都是帶貨主播，類型相似，但並不是論文改個名字就可以，需要重新蒐集整理相關資料來研究分析。

苟華無奈表示，「如果要換題的話，我可能就要延期答辯。」他說自己做好準備，「如果老師說不需要換題，我會將薇婭偷稅漏稅的事情寫進論文，對帶貨主播提出更好的建議。如果需要換題，我會選擇李佳琦或者羅永浩，延期答辯。」

薇婭 微博

上一則

未打針港公務員 28日起7天1檢加密至3天1檢

下一則

拒打針、檢測職員 香港中大禁止入校、不續約

延伸閱讀

薇婭挨重罰／口紅一哥是下一個？李佳琦：老實經營

薇婭挨重罰／口紅一哥是下一個？李佳琦：老實經營
薇婭罰款逾13億元創紀錄 網友嘆得工作2萬多年

薇婭罰款逾13億元創紀錄 網友嘆得工作2萬多年
中稅務部門：有主播逃稅未披露 數額驚人、至少幾個億

中稅務部門：有主播逃稅未披露 數額驚人、至少幾個億
「直播一姐」薇婭逃稅挨罰13億 全網被封

「直播一姐」薇婭逃稅挨罰13億 全網被封

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗