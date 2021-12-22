薇婭偷稅涼了？畢業論文寫帶貨女王 大四男憂換題

薇婭近日被中國政府開鍘罰了13億人民幣。（取材自極目新聞/東方IC圖）

中國「帶貨女王」薇婭 偷稅被罰款13.41億人民幣（約2.1億美元）的消息引發關注，一名大四學生透露自己的畢業論文研究的正是薇婭，而答辯只剩十天，這名學生說，「想到我的論文，很無助。」

極目新聞報導，雲南省大理大學大四學生苟華說，12月27日他就要上交論文，12月30日參加畢業論文答辯，可是薇婭卻在12月20日出事。「在微博 看到這個消息時，當時很震驚。」苟華說，薇婭偷稅漏稅是他沒有想到的事情。

一名大學生的畢業論文寫了薇婭。（取材自極目新聞）

「現在已經跟老師說了這件事，老師正在看我的論文，要我不要著急。」苟華說，他從今年7月開始準備論文選題，當時在家看直播帶貨的他，首先想到了選擇直播帶貨作為自己的論文主題，之後他發現薇婭作為這個行業的「領頭羊」，便選擇了以薇婭為例。

苟華將自己的「論文慘案」故事分享至社交平台後，不少網友要他趕緊將題目改成研究李佳琦。對此，苟華稱，雖然薇婭和李佳琦都是帶貨主播，類型相似，但並不是論文改個名字就可以，需要重新蒐集整理相關資料來研究分析。

苟華無奈表示，「如果要換題的話，我可能就要延期答辯。」他說自己做好準備，「如果老師說不需要換題，我會將薇婭偷稅漏稅的事情寫進論文，對帶貨主播提出更好的建議。如果需要換題，我會選擇李佳琦或者羅永浩，延期答辯。」