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薇婭挨重罰／口紅一哥是下一個？李佳琦：老實經營

記者陳政錄／北京21日電
李佳琦（左）和薇婭是中國兩大網路帶貨直播主。（視頻截圖）
李佳琦（左）和薇婭是中國兩大網路帶貨直播主。（視頻截圖）

中國「直播一姐」薇婭涉逃漏稅遭重罰後，「口紅一哥」李佳琦成了淘寶直播排位賽的唯一「倖存者」。而李佳琦是否將成為官方下一個開鍘對象，備受各界關注。對此，李佳琦背後公司「美ONE」表示，「我們老老實實經營，本本分分直播」，強調經營一切正常。

來源：YouTube

美ONE的公司註冊名稱為美腕（上海）網路科技有限公司，位於上海，是一家藝人網紅孵化服務平台，為李佳琦所屬公司，李佳琦本人也於去年6月，透過特殊人才方式落戶上海。

李佳琦、薇婭堪稱中國帶貨直播的兩大龍頭，就薇婭偷逃稅案件，美ONE相關負責人接受媒體採訪表示：「我們老老實實經營，本本分分直播，美腕一切經營正常。」

人民日報刊文強調，法律亮劍既不會「微」也不會「啞」，警告網路從業者「都別揣著僥倖走鋼絲」。

人民日報發表評論稱，薇婭是頗具社會影響力的「頭部主播」，遺憾的是，在依法履行公民納稅義務上，她沒有作出應有示範。

文章強調，要知道，流量面前，法律不會打折；法律面前，流量不能放縱，也警示網路直播從業者，法律紅線不能碰，強調中國推出多項優惠政策支持新業態的發展，但這些稅費優惠政策不是可以隨意鑽的空子。

薇婭

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