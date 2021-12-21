寧波1國企老總 擁20情婦花公款…南美度假報銷34萬

許某攜情婦李某到南美度假。（取材自微博）

浙江寧波一間國有企業寧波市交通房地產 有限公司，原總經理許某遭爆料養了20多名情婦，多數是公司內部女員工。他還被指，用公款帶情婦去南美度假，未經審批報銷34萬元（人民幣，下同，約5.3萬美元）款項。

香港 01報導，舉報人王時敏指出，其從相關電郵、信件、工作材料等渠道獲知許某的違規違紀行為，指其「生活腐化墮落，大搞權色交易」，與20多名女性有不正當關係，還存在公車私用、公款旅遊等問題。

王時敏稱，從2006年起擔任許某的文字秘書，助其寫年度總結報告、董事會報告、述職述廉報告。因許不會使用電郵，她經常代為收發郵件，因此知曉其許多內幕。她發現，許某的情人鮑某在私人筆記中透露，因許某有太多情婦而心生妒忌，便偷偷監視許某，查閉路電視記錄他的行蹤，還為其墮過胎。王時敏稱後來將這本筆記給紀委工作人員看過，並向後者提供了多張日記內容照片。

她續指，另一位情婦李某則是許某的下級，二人互通電郵中有李某為許某寫的情書、工作匯報等，許某還利用職權為李某在公司職務調動。2013年，許假借公務考察的名義，攜李某到南美度假，未經審批公款報銷費用34萬多元。

除此之外，王時敏還舉報許某與房屋代理公司勾結，公司原本商定且簽署協議的代理服務費為銷售價格的1.6%，被其手寫簽字竄改為1.69%。王時敏還稱，舉報許某後，遭其私下報復，被其用車撞過兩次。

該公司稱，公車私用問題已查實，給予許某黨內警告處分並追繳相關費用；有關公款旅遊問題已立案，在處理中。對於網上新反映的情況，正進一步調查核實。

據中央紀委國家監委網站，2016年9月，許某在操辦其兒子婚禮期間，指派王某擔任婚禮用車調度。王某擅自動用公司五輛公車，往返上海、寧波櫟社機場 、寧波火車站等地共計六次，用於接待參加婚禮的客人。