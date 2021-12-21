我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

寧波1國企老總 擁20情婦花公款…南美度假報銷34萬

中國新聞組／北京21日電
許某攜情婦李某到南美度假。（取材自微博）
許某攜情婦李某到南美度假。（取材自微博）

浙江寧波一間國有企業寧波市交通房地產有限公司，原總經理許某遭爆料養了20多名情婦，多數是公司內部女員工。他還被指，用公款帶情婦去南美度假，未經審批報銷34萬元（人民幣，下同，約5.3萬美元）款項。

香港01報導，舉報人王時敏指出，其從相關電郵、信件、工作材料等渠道獲知許某的違規違紀行為，指其「生活腐化墮落，大搞權色交易」，與20多名女性有不正當關係，還存在公車私用、公款旅遊等問題。

王時敏稱，從2006年起擔任許某的文字秘書，助其寫年度總結報告、董事會報告、述職述廉報告。因許不會使用電郵，她經常代為收發郵件，因此知曉其許多內幕。她發現，許某的情人鮑某在私人筆記中透露，因許某有太多情婦而心生妒忌，便偷偷監視許某，查閉路電視記錄他的行蹤，還為其墮過胎。王時敏稱後來將這本筆記給紀委工作人員看過，並向後者提供了多張日記內容照片。

她續指，另一位情婦李某則是許某的下級，二人互通電郵中有李某為許某寫的情書、工作匯報等，許某還利用職權為李某在公司職務調動。2013年，許假借公務考察的名義，攜李某到南美度假，未經審批公款報銷費用34萬多元。

除此之外，王時敏還舉報許某與房屋代理公司勾結，公司原本商定且簽署協議的代理服務費為銷售價格的1.6%，被其手寫簽字竄改為1.69%。王時敏還稱，舉報許某後，遭其私下報復，被其用車撞過兩次。

該公司稱，公車私用問題已查實，給予許某黨內警告處分並追繳相關費用；有關公款旅遊問題已立案，在處理中。對於網上新反映的情況，正進一步調查核實。

據中央紀委國家監委網站，2016年9月，許某在操辦其兒子婚禮期間，指派王某擔任婚禮用車調度。王某擅自動用公司五輛公車，往返上海、寧波櫟社機場、寧波火車站等地共計六次，用於接待參加婚禮的客人。

爆料情婦鮑某監控許某行蹤的筆記。（取材自微博）
爆料情婦鮑某監控許某行蹤的筆記。（取材自微博）

香港 房地產 機場

上一則

德總理蕭茲告訴習近平 願繼承和推進德中友好與合作

下一則

薇婭罰款逾13億元創紀錄 網友嘆得工作2萬多年

延伸閱讀

喪禮引發疫情 浙江紹興、寧波、杭州3城「半封」3個月

喪禮引發疫情 浙江紹興、寧波、杭州3城「半封」3個月
浙江疫情升溫寧波2港區受影響 石化運輸首當其衝

浙江疫情升溫寧波2港區受影響 石化運輸首當其衝
中國疫情擾航運 寧波鎮海、北崙港區受影響

中國疫情擾航運 寧波鎮海、北崙港區受影響
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18
遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗