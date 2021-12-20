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轟王力宏？中紀委喊藝人不立德終嚐苦果 官媒補一刀

記者陳政錄、羅印冲／北京20日電
王力宏早前接受「魯豫有約」訪談時內容再次受到關注。（節目畫面截圖）
王力宏早前接受「魯豫有約」訪談時內容再次受到關注。（節目畫面截圖）

王力宏事件越演越烈，今年來曾就鄭爽、吳奕凡、李雲迪等「劣跡藝人」事件發聲的中共中央紀委國家監委（中紀委），19日晚間發出評論文章，對明星藝人「人設崩塌」事件發聲，強調立藝先要立德，並指藝人如果「肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。」

中紀委文章指稱，近期，「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵詞。明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。（取材自中紀委網站）
中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。（取材自中紀委網站）

雖文章全文未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。

文章引述中共總書記習近平在中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會開幕式上，強調「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」的說法稱，堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。

文章表示，文藝工作者受到輿論關注，具備一定社會影響力，應該自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人、清清白白做事，並提醒在文藝事業百花齊放的同時，有極少部分明星藝人在工作和生活中存在品行不端、觸犯道德底線甚至違法犯罪的情況。「此類亂象令人痛心，更亟待整治。」

另外，繼官媒環球時報點名批評後，另一官媒中國婦女報也發文批評王力宏，稱其私生活放縱無度以及「表演人設」，又指德行有虧的「明星」注定不會有璀璨並長遠的舞台。文章稱，此次人設崩塌事件再次表明，明星身分並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌。明星作為公眾人物，一言一行都受到大眾關注，當有應有的自我要求，才配得上優質的榜樣作用。

文章指出，開放包容的社會可接納音樂風格的求新求異，但不意味著可以接納私生活的放縱與無度，更不意味著可以肆意妄為、表演人設。文章並表示，粉絲對明星的支持，也不是在輿論上的一味「包容」。德行不修，人生必難行穩致遠，這是鐵律。德行有虧的「明星」注定只會成為「流星」，不會有璀璨並長遠的舞台。

除此之外，央視戲劇「大決戰」近日重播，片尾字幕工作人員名單上，已無王力宏的名字，且由王力宏、譚維維合唱的片尾曲「寸心」，也已沒有王力宏的歌聲，僅剩女聲獨唱。

王力宏 中共 李雲迪

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