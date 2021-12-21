孫楊恐無緣巴黎奧運 英媒：禁賽期間違規訓練被調查

圖為中國游泳名將孫楊2018年8月在雅加達亞運摘下男子200公尺自由式金牌。（本報資料照片）

英國「泰晤士報」報導，中國游泳選手孫楊 遭舉報，疑在北京 政府資助的訓練設施練習，違反禁賽令，正受世界反禁藥組織（WADA）調查。一旦證實違規，他的4年禁賽期或要重新計算，緣盡2024年巴黎奧運 。

泰晤士報引述「來自中國的舉報者」消息稱，孫楊在家鄉浙江安吉少年體校出現，該處為中國政府資助的體育設施，懷疑他在禁賽期間接受專業訓練，違反禁賽條例。該報表示，WADA接到舉報後已展開調查，若違例需重新計算禁賽期，意味30歲的他恐錯過3年後的巴黎奧運。

WADA表示對指控「非常重視」，正研究及調查，同時向國際泳聯收集資料。國際泳聯稱會配合，並要求中國當局解釋。

孫楊2018年抗拒接受藥檢，更使用暴力，去年2月被禁賽8年後上訴，今年6月改判禁賽4年3個月，扣除已服刑期，有望出戰巴黎奧運，但近日他再遭調查。

孫楊8月受訪時表示，自己從未停止訓練，每日仍游4、5000米，每星期也會健身3、4次，並會以平常心應對巴黎奧運。

根據規定，任何正執行興奮劑禁令的運動員，都被禁止使用政府資助的設施或教練。然而舉報人提供照片，指出孫楊在浙江安吉少年體校訓練；該體校完全由國家資助，誕生多位世界、全國和省級冠軍。