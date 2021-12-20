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好毒土堆…山羊才舔幾口 走了百米就掛了

中國新聞組／北京20日電
江蘇山羊舔了路口的黃土堆，不一會相繼倒地死去。（取材自微信公眾號）
江蘇山羊舔了路口的黃土堆，不一會相繼倒地死去。（取材自微信公眾號）

江蘇鎮江一村民今年8月趕著一群山羊下山，幾隻山羊舔了路口的黃土堆，不一會，山羊相繼倒地死去，意外牽扯出非法傾倒危廢的環境汙染案件。

澎湃新聞報導，今年8月某天，江蘇鎮江句容市茅山墓東村村民孫老漢趕著一群山羊下山，途經一路口的黃土堆時，山羊習慣性地在土裡拱舔，孫老漢走近發現黃土堆上新覆了一層棕褐色塊狀土，並散發出類似農藥的刺激性氣味。不久，孫老漢回家途中， 幾隻山羊走了一百多米後相繼倒地死去。

孫老漢致電句容茅山風景區管委會環保辦舉報。經鎮江市句容生態環境局茅管所及茅山風景區管委會環保辦現場勘察，雨淋後該低窪濕處用pH試紙測試呈強鹼性。

公安機關介入調查後，在附近多地發現有相同外觀刺激性氣味的棕色固廢，最終根據查找沿線監控，鎖定了可疑車輛和當事人黃某。

黃某交待，為了貪圖小利，他於7、8月多次將江蘇國翔環保科技有限公司的附屬產品水泥添加劑運至茅管風景區，擅自在4個地點非法傾倒了固體廢物，每車約20噸左右，共約90噸。

鎮江市句容生態環境局已於10月11日將案件及相關材料移送句容市公安局進一步偵辦。傾倒人黃某此前已與孫老漢協商，按一隻羊2000元人民幣的價格進行賠償，二人簽訂協議並達成諒解。

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