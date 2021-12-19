「不尊重生命」 萬元活貓當銀行抽獎禮 兩派網友吵翻天

每期的萌貓獎品都有照片、品種、生日、性別、特點等信息，還特別標註已打疫苗。（取材自北京青年報）

農行廣東分行近日推出登錄掌銀的抽獎活動，獎品是活生生的「萬元萌貓」。消息傳出引起熱議，網友們因為觀點不合吵翻了天，有人質疑這是「不尊重生命」，擔心萌貓受到傷害；也有人反問「寵物店可以賣貓，抽獎送貓怎麼不行？」

北京 青年報報導，廣州、東莞等廣東多地的網友表示，近日收到了農行廣東分行發送的營銷短信，稱登錄掌銀預約，有機會免費領養活英短貓一隻。根據網友截圖，每期的萌貓獎品都有照片、品種、生日、性別、特點等信息，還特別標註已打疫苗 。目前應該有12位幸運者獲得了獎品貓咪。

「這是不尊重生命！」、「農行怎麼想的？動物不是玩物！」消息傳出後，很多熱愛動物的網友發言表示不能接受，他們認為農行這個活動就是不尊重生命，十分擔心被抽中的人並沒有那麼愛貓，或者沒有養貓經驗和條件，會讓小貓們受到傷害，「如果領養人虐待貓，農行管不管？」

不過，也有不少網友表示，既然寵物店的買賣很正常，這個活動就可以理解。「這有什麼不尊重生命的？能用來買賣的貓為什麼不能來抽獎？」、「不尊重生命？那別買賣寵物啊！」。

活動合作方廣州漫萌策畫寵物科技有限公司工作人員表示，農行會負責把控貓咪的品質，廣州市內該公司負責運送，廣州之外的中獎客戶則要自行承擔運費，因為「貓不能快遞，只能專門托運。」

其實，將活貓作為抽獎獎勵，並非農行廣東分行首創。去年11月，上海一商場曾擺出抽獎機，活貓狗被塞進狹小空間裡被遊戲參與者現場抽獎，引發動物愛護人士抗議，最終活動方道歉，宣布停業整改。近年多地發生的「寵物活體盲盒」事件，也傳出違法寄遞或造成動物死亡等爭議。