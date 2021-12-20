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殘運會亞軍遭前男友持刀捅死 50天未葬 父母也被捅傷

中國新聞組／北京20日電
中國殘疾乒乓球運動員李曉曉（中）在TT1級女雙比賽中與教練員交流。（新華社）
中國殘疾乒乓球運動員李曉曉（中）在TT1級女雙比賽中與教練員交流。（新華社）

中國殘疾乒乓球運動員李曉曉10月30日才代表山西參加殘運會，獲得第二名，隔天就遭前男友持刀前往家中捅傷身亡，父母在阻止行凶過程中也受了傷。涉案男子被當場抓獲，已被警方控制。據了解，李曉曉逝世已50天，至今遺體仍在殯儀館。

綜合媒體報導，李曉曉的好友黃女士說，10月30日，李曉曉參加完殘運會後，從西安返回老家。10月31日，曉曉的前男友持刀前往其家中，將其捅傷身亡。據黃女士了解，涉事男子與曉曉正式交往有一年多的時間，前段時間才剛分手。

李曉曉的母親說，她和曉曉的父親受傷後，村里父老鄉親湊了一些醫藥費，目前醫療費快用完了，她和曉曉父親不得已提前出院在家中休養，「孩子現在還沒有入土為安，我自己的傷也還沒有好。」

李曉曉此前在遼寧省大連生活，曾是一名平面模特。2014年6月，因車禍造成頸椎567節神經完全性損傷，導致癱瘓。車禍後三年，李曉曉都是在康復醫院中度過，由於傷勢嚴重，李曉曉的康復效果並不理想。

此後李曉曉在網路上開了自媒體號，銷售化妝品。李曉曉還練習打乒乓球，並成為一名運動員。遇害前，李曉曉還參加第11屆殘疾人運動會乒乓球項目。

李曉曉曾自述，2019年時與男友在社交平台上相識，溝通一段時間後，二人在現實中見面，並決定交往。據悉，這是李曉曉在癱瘓後的第一次戀愛，相處一年多談婚論嫁。

今年9月，李曉曉在個人社交平台談及二人已分手，並透露前男友沒有工作，日常開銷大多來自父母或網路借款，最終導致分手。前男友也經常與李曉曉、李母吵架，生氣後多次離家失聯。

中國殘疾乒乓球運動員李曉曉遭前男友持刀前往家中捅傷身亡。（視頻截圖）
中國殘疾乒乓球運動員李曉曉遭前男友持刀前往家中捅傷身亡。（視頻截圖）

車禍 運動員 醫療費

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