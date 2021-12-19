疑貨車超載…湖北高速路橋垮 至少4死8傷

滬渝高速與大廣高速互通匝道橋昨天發生側翻垮塌，至少四輛車瞬間墜橋，已造成4死8傷。（取材自央視）

位於湖北鄂州境內的滬渝高速與大廣高速互通匝道橋昨天發生側翻垮塌，至少四輛車瞬間墜橋，已造成4死8傷。有網友質疑橋梁涉及偷工減料，不過橋公司懷疑是一輛貨車超載400％釀禍；也有專家稱，獨柱墩式橋梁的抗側翻能力稍差，若車輛都靠一邊行駛易致側翻。交通運輸部公路局及及橋梁專家正調查原因。

「在聽到一聲巨大的聲響後，（高架）橋面瞬間就下來了」，海報新聞引述目擊者王先生說，掉落的匝道先是砸中車頭，他們3人逃出約3分鐘，匝道再次滑動，車被壓扁。 「到現在都不敢想，天上會掉橋下來，3個人差點都沒命了。」

鄂州市消防救援支隊表示，他們昨天下午3時37分據報後立刻前往救援。紅星新聞報導，經偵查，現場為一段500米長的匝道橋面側翻，大段路橋橋面整體側翻壓倒在下方高速公路，至少有四輛大型貨車及一輛白色小轎車被垮塌的橋面壓住，另有大貨車墜橋側翻。他們救出多名受困民眾，但仍有4人死亡，8人受傷。

現場一位養護工人說，倒塌的橋梁下方只有一個橋墩支撐，當日正在施工，大貨車可能超載，導致橋梁垮塌。死者中有養護工人。

紅星新聞報導，湖北鄂東長江公路大橋是湖北省境內連接黃石市和黃岡市的一座跨越長江的特大型橋梁，花湖互通D匝道於2010年9月28日建成通車，橋面寬13米，上部結構為鋼箱梁、連續現澆箱梁，下部結構為雙柱式橋墩和單柱式橋墩，設計荷載公路1級55噸。正進行部分獨柱墩加固施工。

事發後，有網友質疑大橋質量。湖北鄂東長江公路大橋有限公司負責人表示，大橋限重49噸，事發時橋上有一輛重達198噸的拉著變電設備的大貨車，「它後面還有兩輛車在推」；他質疑，「這個車超載400%」，按理來說各個路口都要審核超重車，不知道它怎麼上高速的。

澎湃新聞引述一名橋梁專家表示，獨柱墩式橋梁抗側翻、抗扭轉能力稍差，曾多次發生側翻事故。他分析，或許是因為車輛同靠一邊行駛，造成結構偏壓，進而導致橋梁側翻。交通運輸部已率專家到場調查原因。