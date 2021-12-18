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山西礦難20人獲救2喪命 孝義市長、書記免職

中國新聞組／北京18日電
救援人員在礦井中。（取材自紅星新聞）
救援人員在礦井中。（取材自紅星新聞）

山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村一處盜採煤炭採礦點，15日深夜發生透水致22人被困事件，搜救工作昨天結束，共20人獲救升井，2人遇難。警方已控制七名犯罪嫌疑人，並懸賞10萬元（人民幣，下同，約1.56萬美元）追捕在逃主嫌。孝義市昨天免去市委書記趙建喜、市長楊光的職務；國務院已進駐督辦追責。

來源：YouTube

據報導，發生事故的現場是一處埋藏較淺的煤炭採礦點，採礦方沒有申請開採，礦工都是晚上盜採，他們在「河灘里」場地開挖暗道170餘米，裝有傳送皮帶，暗道出口用鋼板覆蓋，表面上是黃土雜草，出煤時才會將液壓蓋開啟，很難發現；暗道盡頭建有面積約600平方米的暗堡，設有暗立井、提升絞車、鼓風機、裝載機等設施。

紅星新聞報導，因採礦設施極為隱蔽，且晚上最低溫達零下十幾度，透水事故造成22人受困後，現場搜救困難。救援人員先用機器把礦道內的水排出，再採取繩索裝備救援，但井內潮濕且仍積水，救援人員從井下上來後就渾身濕透，需立刻換衣服，井下的受困人員同樣渾身濕透並暴露在失溫的風險中。直到昨天終於傳來井下仍有生還者的好消息。

對於盜採煤炭的現象，當地政府曾大力開展整治工作，曾有煤業公司員工在此次發生事故的杜西溝村私採煤炭價值數十萬元獲刑。但這次仍發生盜採事件。為此，山西省呂梁市孝義市昨天召開全市幹部大會，宣布免去市委書記趙建喜、市長楊光的職務。

國務院安委會也決定對這起事故查處進行掛牌督辦並召開全國視頻會議，國務院安委會副主任黃明在會中說，今年以來，全國發生多起重大礦山事故，特別是當前煤炭需求量大，非法盜採窩點又死灰復燃，此次事故就是其中的典型。要求山西省全力追捕在逃人員、依法依規追責問責。

該非法盜採點的礦主為杜西溝村村民杜紀紅，事發後即逃離現場。孝義市公安局已發布懸賞通告，對直接抓獲疑犯的單位或個人獎勵10萬元。

國務院 公安 低溫

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