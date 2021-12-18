湖南老漢收留精障女還生子 網驚：難道不是拐賣？

老漢稱與走失女子生下一子。（視頻截圖）

湖南都市電視台節目「尋情記」2013年播出嶽陽平江縣一名76歲老漢與他收留、患有精神疾病的29歲走失少女「溫情相守」並育有一子的故事，近日又被網友翻出熱議。有網民認為「難道老人不是強姦犯嗎？」並質疑這涉及拐賣。律師稱老人可能違法，電視台製作這個節目時應具備起碼的常識，不能把它說成一個溫情的故事。

「尋情記」節目當時訪問嶽陽平江縣大洲鄉都塘村一名老漢，他表示自己收留了患有精神疾病的走失少女，兩人共同生活並育有一子。節目在2013年以「76歲老人和29歲妻子溫情相守」為題播出。

澎湃新聞報導，有博主近日發文稱其無意之間刷到那年的「尋情記」。節目中，76歲老漢名叫黎亞勳，29歲妻子為楊小平。主持人稱，13年前，16歲的楊小平流浪到了這個小山村，當時她患有精神疾病，僅能說出自己的名字，無法說出自己的家庭住址，又在當地遲遲不肯離去。

村民們為了「幫這個小姑娘一把」，就把她送到黎亞勳的家，希望為她找個遮風擋雨的地方，解決一日三餐，黎亞勳收留了她。黎亞勳面對鏡頭採訪時哭著說「如果不是她，我現在就進養老院 了」，他並稱收留楊小平三年後，兩人生下一子。

家人：未想過報警，曾試圖帶她回家未果

據報導，楊小平的哥哥表示，妹妹精神一直失常，在家時總是「瘋瘋癲癲」，2000年走失後家裡也從未想過要報警，「在家裡愛打東西，就當她走了」。楊小平上了電視節目後，家人才知道她流浪到大洲鄉都塘村。「2013年、2014年的時候，我們來到黎亞勳家裡想把她帶走，但是黎家人不肯。」

都塘村村民吳衛東表示，「楊小平剛來我們村子時精神就不正常，她反正也是一個人，對黎亞勳有點依賴，就跟他走了。」

大洲鄉派出所一位民警稱，他們已共同生活多年，其他情況暫時不方便透露。

對此，北京 兩高律師事務所副主任張荊表示，「不能把它說成一個溫情的故事。」如果楊小平只記得自己的名字，不具備其他任何辨認能力，且精神殘疾定為一級殘疾，她是無民事行為能力人，因此沒有性同意能力，她的權利等同於14周歲以下的幼女。

張荊認為，楊小平流落到這個村子時的狀態是瘋癲的，如果在當時沒有人收留楊小平，當地民政局應該擔起收留責任。「楊小平和黎亞勳生了孩子已經是一個很嚴重的後果了，這個孩子的撫養教育 又是新的問題。電視台在做這個節目時，應該具備起碼的常識，不能把它說成一個溫情的故事。」張荊稱。