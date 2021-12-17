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傳涉侵占 「華爾街中國神童」被刑拘

中國新聞組／上海18日電
汪潮湧。（取材自觀察者網）
汪潮湧。（取材自觀察者網）

在新三板掛牌的中國上市公司信中利16日公布，公司創辦人汪超湧已失聯，公司即日起暫停交易，預計29日復牌。媒體報導，現年56歲的汪潮湧已失聯兩周。一份網上流傳的北京市公安局朝陽分局拘留單顯示，汪潮湧因涉嫌職務侵占罪，11月30日被刑事拘留。

信中利是從事風險投資和私募股權投資的投資機構，2015年在新三板掛牌，創始人汪超湧在中國私募市場被視為是大佬級人物。他更為人熟知的名字是汪潮湧，15歲考入華中理工大學，19歲進入清華大學，成為經管學院第一批研究生。20歲時公派美國羅格斯大學留學，22歲MBA畢業。

網傳拘留通知書，信中利方面稱正在確認真假。（取材自觀察者網）
網傳拘留通知書，信中利方面稱正在確認真假。（取材自觀察者網）

1987到1998年間，汪潮湧先後任職於摩根大通銀行、標準普爾、摩根史坦利，並擔任摩根史坦利中國區負責人，有「華爾街中國神童」之稱。還曾參與籌建國開行的投資銀行業務。今年7月，汪潮湧剛剛辭去惠程科技董事長一職。

汪潮湧1999年創辦信中利資本集團，主要從事新產業投資業務、控股實業經營業務、投資增值服務業務，是中國最早成立的VC/PE機構之一。先後投資了百度、搜狐、華誼兄弟、阿斯頓馬丁、亞信科技、居然之家、1藥網、郎進科技、美年大健康等國內外上市公司。

但是2016年，汪潮湧舉債高溢價控股惠程科技後，未能將私募業務注入上市公司，汪潮湧自此開始走向滑鐵盧。

今年上半年，信中利收入人民幣2.21億元，下降63.56%，虧損達人民幣2.12億元。

投資 摩根史坦利 公安

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