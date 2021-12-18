上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海一名劉姓富商包養女大生，女大生為富商生下三個孩子，富商為女大生及「子女們」買房、付生活費，幾年來花了約2000萬(人民幣，約314萬美元)，沒想到最後發現，孩子竟都不是他的親生骨肉。

陝西法制網報導，劉姓富商和妻子結婚20年卻膝下無子，因緣際會下在某大學認識了年輕貌美、身材姣好的女大生「小麗」（化名），於是對她展開猛烈追求。小麗也願意當劉男的小三，劉男就砸錢包養她。

小麗畢業後，有一天忽然給劉男打電話，說「自己懷孕了」，這讓結婚20多年一直沒有孩子的劉男聽了非常高興，當場給母女二人在上海買了套房子。

有了孩子後，劉男在小麗身上花的錢更多了，幾年下來，劉男一共花了2000萬左右；小麗除了之前的孩子，又陸續給劉男生了一男一女。不過，因為三個孩子外表和自己不像，劉男一度懷疑孩子的爸不是他，要求小麗去做血緣鑑定，但小麗氣回一句：「我跟狗生的！」反而讓劉男相信，小麗真的生下他的孩子。

據報導，劉男妻子事後發現丈夫經常向同一個陌生帳戶打錢，前後共打了2000多萬，怒氣質問劉男，此事才東窗事發。劉男這才說出之前曾帶著孩子做過親子 鑑定，發現孩子不是自己的之後，便與小麗撇清了關係，不過自己理虧，便也沒把這件事情公開。

劉男妻子對此火冒三丈，但隨後意識到，自己的丈夫被騙了，兩人便報了警。

報導指出，原來，小麗大學畢業沒多久就與男友結婚，這三個孩子都是小麗丈夫的。小麗因為圖財，一直瞞著劉男，劉男在不知情下，花了2000多萬養別人的孩子。

事後小麗被公安 部門逮捕，經調查，小麗隱瞞自己已婚的事實，虛構孩子真實生父的事實，以騙取劉男2000萬元，依法構成詐騙 罪。