河南女子舉報前婆婆吃空餉 有8套房9商舖 前公公也被查

河南女子劉銀月近日實名舉報前婆婆在農發行吃空餉，引發關注。(取材自新民周刊)

「我實名舉報前婆婆，中國農業發展銀行太康支行員工夏某某常年不上班，吃空餉…他們家在多地有8套房產，9間商舖，4輛汽車 ，吃穿用度等全部都是名牌，巨額財產和消費來源不明。」近日河南 女子劉銀月實名舉報視頻引發社會關注。前婆婆的工作單位發布聲明回應，未能平息爭議，涉事公司紀檢部門已介入，劉銀月前公公也被調查。

來源：YouTube

環球網報導，劉銀月16日晚間發布最新視頻稱，自己和孩子在一起，目前安全，會繼續舉報，她本人願意配合提交將所有證據。此外，劉銀月不認同農發行回應的部分說法，希望上級紀檢部門介入調查。

中國農業發展銀行河南省分行對上述舉報回應表示，經核查，夏某華存在請假天數較多，以及曠工、遲到、早退等現象。周口市分行已於2021年6月對其給予黨內嚴重警告處分，並扣發績效工資；至於夏某華的家庭有「巨額財產來源不明」問題，經紀委核查，目前沒有發現夏某華本人收受客戶禮品、禮金及涉嫌職務違法犯罪等問題。

對這份回應，劉銀月表示，認同通報上說的「請假天數較多，曠工、遲到、早退」，也承認自己之前措辭不嚴謹，把夏某華無視工作紀律，上班像打醬油一樣描述「吃空餉」。

「但我不認同後一部分。」劉銀月說，「什麼叫沒有發現？後面不能表個態繼續去調查嗎？這麼多房子、商舖、汽車又不是我亂說的，我希望上級紀檢部門可以介入調查，我也願意配合將所有的證據提交給紀檢部門。」

據報導，劉銀月此前在舉報視頻中稱，前婆婆是中國農業發展銀行太康支行員工，擁巨額財產且來歷不明。劉銀月16日接受媒體採訪時，詳細說明了這些資產的情況，並出示了部分書證。

劉銀月手裡有兩個房產證，一個是讓她背上300萬債務的那套鄭州 中牟碧桂園的房子，法院馬上強制執行了；一個是前夫名下位於鄭州金水區的那套房子。她還有一份購房合同，房子是前公公買的，合同上有前公公和前婆婆的電話。

另外5套房都位於太康縣，「一個在小區裡，我和前夫還沒離婚時住過；一個位於縣前街，三層高的樓房，我和前夫沒離婚時住過；在一塊地上蓋了兩棟，我手裡的錄音顯示，前公公說蓋好賣掉；另一套可能是前公公父母留給他的。」劉銀月說，「這5套我手裡沒有房本和購房合同，但我是人證，如果有部門調查，我帶他們去實地看。」

至於9間商舖，劉銀月稱，縣前街那套樓房下面有4間商舖；2017年，前婆婆帶她在太康地下步行街買商舖，她自己貸款買了一間，前婆婆全款買了一間；前公公的父母留下的那套房樓下可能也有兩間商舖；此外，鄭州還有兩間商舖。

此外，劉銀月表示手裡有兩本行車證的照片，一本寫有前公公名字，是一輛奔馳；一本寫有前夫名字，是一輛寶馬。另外兩輛沒有行駛證照片，是前小姑子開的紅色奔馳和前婆婆開的一輛帕薩特。

農發行回應沒有發現夏某華有涉嫌職務犯罪的行為後，大眾對劉銀月前夫一家龐大資產的質疑就轉移到劉銀月前公公身上。據劉銀月透露，前公公、前夫、前小姑子，都在一家國有保險企業上班，前公公是這家企業的幹部。她還說：「我認為，靠他們的合法收入不太可能有這麼多財產。」

劉銀月的前公公是誰，引發網民猜測。經網民抽絲剝繭，這名前公公被起底是「李某軍--中原農險公司周口市分公司總經理助理」。報導指出，李某軍現在正接受調查。

至於為什麼只舉報前婆婆不舉報前公公？劉銀月回答很簡單：「前公公性格好一點，我恨的是前婆婆。」劉銀月自述婆媳性格不合，相處起來很痛苦，「最讓我受不了的是，經常讓我跪在地上用毛巾擦地，懷孕時也這樣。長時間跪在地上擦地，引發我得了一場大病。」

官媒批調查語焉不詳 促亮劍

劉銀月舉報「前婆婆吃空餉」事件鬧得沸沸揚揚，不只網友關注，官媒也發聲了。央廣網16日發文評論：調查不能語焉不詳，對違規者要敢於亮劍。

九派新聞引述評論文章表示，被舉報的夏姓「前婆婆」任職於中國農業發展銀行，該銀行河南省分行的回應速度很快，但內容語焉不詳，且有迴避關鍵問題、玩弄文字遊戲的味道，難以令人滿意。

「請假天數較多」，究竟是多少天？「曠工、遲到、早退」等問題，其頻次又是多少，是否符合規章制度？這些違規行為疊加起來，跟「吃空餉」又有啥區別？這些問題如果發生在普通員工身上，已觸碰依法辭退的標準紅線，為何夏女卻安全無虞？顯然，「吃空餉」問題並未明朗，調查結論難以服眾，需要進一步公布相關細節，用翔實可靠的證據回應實名舉報。

評論文章認為，關於房產、商舖等巨額財產來歷不明問題，調查結論也過於簡單，未能解釋清楚巨額財產是否屬實、怎麼得來等關鍵要素。更何況，銀行自己查自己，其公正性也無法保證，容易出現包庇、大事化小、罰酒三杯了事等問題。

文章指出，此次「前婆婆吃空餉」舉報內容涉及多項違法違規行為，所牽涉的利益方眾多。為避免徇私枉法，應由更高層級的紀檢委、司法機關介入，就舉報內容予以徹查，還原事實真相，用確鑿可信的證據說話，拿出公平公正的處理方案，給舉報人和社會大眾一個滿意的交代。