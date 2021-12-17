山西非法煤礦透水22人被困 暗道隱密村民不知有煤礦

山西孝義一處「黑煤窯」15日因村民違法盜採煤炭，發生透水事故，22人被困。圖為救援現場。(新華社)

山西孝義一處「黑煤窯」15日因村民違法盜採煤炭，發生透水事故，導致22人被困。據透露，受困者不在村內居住，而是「偷偷地晚上來」。當地警方正在對這起事件展開調查，並已控制七名涉案人員。

據央視新聞消息，17日下午2時15分，在山西孝義煤礦透水事故救援現場，第一名被困人員升井。

中新社報導，採礦點位於西溝新村東，暗道170餘米，裝有傳送皮帶，暗道出口用鋼板覆蓋，一眼看去，表面只有黃土雜草，出煤時才將液壓蓋開啟。暗道盡頭建有暗堡，面積大約600平方米，設有暗立井、提升絞車、鼓風機、裝載機等設施，極為隱蔽。

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另一處入井口也非常簡陋，內部構造僅用幾根鋼管作為支撐，井口外圍有鬆土不斷塌陷。據現場救援人員表示，因沒有井下圖紙，井下情況較為複雜，入井口直徑只有1.5米，下放水泵較為困難，目前只有一台水泵工作。加之現場氣溫僅有攝氏2度，給救援工作帶來困難。

救援人員稱，他們計畫鋪設三條抽水管道，同時對礦井內的積水進行抽排。經過努力，礦井上部地面被打開一道開口。昨日上午，隨著碗口粗的排水管道內積水噴薄而出，第一台抽水泵成功抽水，現場搶險救援取得突破。

當地成立現場救援指揮部，逾400人參與現場救援。案件偵破同步展開，公安 機關已控制七名涉案人員，正在全力追捕其他涉案人員。

據當地媒體報導，事發前幾個月當地開展過打擊私挖濫採行動，有盜採煤礦還以養殖場做掩護。新京報引述孝義市政府新聞辦公主任李發維表示，發事地點不算煤礦，而是埋藏較淺的一個煤炭點，現場並未看到煤的跡象，很可能盜採剛開始，還沒有正式出煤。

他又稱，主持盜採者為當地村民，但被困的22人並非當地村民，另一名村民指出，事故發生後，煤礦的負責人已經潛逃。 「出事的煤礦不大，村裡面的人都不知道那裡有煤礦。」