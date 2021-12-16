逼5歲女學高數 博士虎爸打又罵 法院：這是家庭暴力

毛姓「虎爸」對兩個孩子的要求很高，。妻子稱，兒子小明在讀小學一年級，女兒還在讀幼兒園，但老公讓兩個孩子學習文言文和高等數學，並要求他們學習至深夜。（取材自光明網）

兒子7歲，女兒才5歲，博士父親卻讓兩孩子學習文言文和高等數學，並在教育 過程中經常使用侮辱性字眼進行謾罵，有時甚至出現毆打行為；其妻子法院申請人身安全保護令，南京市建鄴區人民法院作出裁定：禁止被申請人毛男對鄭女、小明、小佳及其相關近親屬實施家庭暴力。

這名博士虎爸姓毛，與鄭女婚後育有兒子小明7歲，讀小學一年級；女兒小佳5歲，讀幼兒園。鄭女因看不慣老公經常要求兩子女學習至深夜，還使用侮辱性字眼謾罵管教，以及動手打小孩的舉動，向法院申請保保護令。

東方網報導，南京市建鄴區人民法院法官李霓表示，本案中，被申請人（毛男）雖並未對孩子肉體上造成嚴重的損傷，但存在長期辱罵、貶低孩子進行精神侵害的行為，也屬於家庭暴力。而且這種落後的粗放式教育方法，嚴重影響孩子心智的健康發育。被申請人生怕孩子輸在起跑線上，用自己認為正確的方式向孩子教授大量知識，沒有尊重未成年人身心發展規律，起到了拔苗助長的負面效果。未成年人的監護人應當全面關注未成年人的生理、心理、智力發展狀況，用正確的思想、方法和行為教育未成年人。

這條新聞引發網友熱議。網友們十分贊同鄭女士的做法：「揠苗助長，幸虧媽媽理智又果斷」，「幸虧有理智的媽媽，否則小朋友太可憐了」。

報導指出，有網友對毛男的行為表示不理解：「學奧數還行，學高數太難為孩子了，畢竟要用到中學的導數、微分這些，各種函數代數幾何。7歲的孩子別說學懂了，估計都看不懂是啥，這老爸完全胡鬧嘛！」還有網友譴責其行為：「重點在於『侮辱性謾罵』和『毆打』，這不就是對孩子施暴嗎？」

所謂高等數學，本意是指在微積分後的數學。線性代數和概率論都可叫高等數學。