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放棄SAT考試陪父治病 貴州男孩錄下爸爸離開前的每一天

中國新聞組／北京16日電
貴州男孩李龍和父親。（取材自海報新聞）
貴州男孩李龍和父親。（取材自海報新聞）

一位原本就讀美國高中的中國男孩李龍，在一年前準備申請大學的SAT考試時，父親突然病倒且情況不樂觀，他毅然放棄考試，帶爸爸四處看病治療，並拍下他每一天的身影。父親走後，李龍將這段故事分享到網路上，並重新在中國參加高考，帶著父親的遺願完成大學學業。

海報新聞報導，李龍原先在美國留學，去年春節回中國過年後，因遇上新冠疫情沒法回美國，都在家裡上網課。去年8月，李父第一次發病；李龍回憶說，那天他們全家人到親戚家串門子，父親突然全身發麻，「我們馬上送他去醫院，檢查出來是腦幹出血」。

「其實當時就下了病危通知書」，李龍說，他與哥哥和母親都在病房外等著，當時他就心想，要放棄SAT考試了，「一點也不糾結，從我生下來他一直就照顧我，現在他生病了，該換我照顧他了，所以我必須要去退學」。

李龍和患病父親。（取材自海報新聞）
李龍和患病父親。（取材自海報新聞）

後來李父暫時脫離險境，但因肺部感染加重，轉院到了重慶西南醫院。李龍說，當時全家輪流照顧父親，除了要幫他敷冰袋，用酒精擦身體，還要幫他插排尿管，但李龍不忍心父親一直插著不舒適的尿管，「我就幫他排尿，有時從下午給他熱敷肚子，一直敷到晚上，最後拍幾下他的肚子，等到他全排完我才敢動」。

李龍回憶，雖然照顧很累，但小時候父親也是這樣無微不至地照顧自己。後來李父狀況穩定後，一家人又輾轉到昆明求醫，此時李父已經半邊臉癱瘓，也必須坐輪椅，但他總是在笑，也總愛和家人鬧。

「有時候我爸會做一些搞怪的動作來逗我笑，所以我就拍下了他的樣子。因為自己在國外上學，一年才回一次家，陪伴家人的時間很少。這一次，想留下紀念」，李龍說。

李父在今年4月離開人世。父親的後事處理好後，李龍參加了成人高考，進入中國民用航空飛行學院攻讀空乘專業。

李龍說，「好好學習」是父親常常在耳邊嘮叨的話，「雖然爸爸不在了，但我對生活還是充滿希望的，要努力生活，要讓他組建起來的家變得越來越好」。

李龍父親發病後。（取材自海報新聞）
李龍父親發病後。（取材自海報新聞）

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