幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

遼寧葫蘆島建昌縣男子王某臣到周姓親家母家幫忙幹活，由於親家母和王某臣晚上同住一屋，王某臣連續3晚趁機強姦親家母。2021年12月，王某臣因強姦罪被依法公訴。

V眼看大連報導，王某臣家住遼寧葫蘆島建昌縣。王某臣到其親家幫忙幹活，因工期需要幾天時間，王某臣就留宿親家。王某臣的李姓兒媳婦考慮到孩子晚上睡覺時哭鬧，會影響母親休息，就安排母親與公公一起在東屋居住。

當晚9時許，睡在炕頭的王某臣招呼睡在炕稍的周婦到炕頭與其一起睡，周婦未理會，王男就爬進周婦的被窩，騎到她身上，周婦反抗，王某臣就威脅道：「妳要再動，我打死妳。」周婦就未敢再反抗，王某臣將其身上的衣物脫下，強行發生了性關係。之後連續兩晚，王某臣又採取相同手段強行與周婦發生了兩次性關係。

案發後王某臣被刑拘並被逮捕。檢方指控：王某臣違背婦女意志，強行與周姓被害人發生性關係，其行為觸犯了中國刑法，涉嫌強姦罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。此案在建昌縣人民法院開庭審理。

報導評論指出，強行性侵 自己的親家母，王某臣可謂是喪心病狂到了極點。其行為令人唾棄。最無辜的，除了被性侵的周婦，還有兒媳婦以及王某臣的兒子。試想本來和和美美的一家人，今後還怎麼相處？王某臣的一時色慾，不僅毀了親家母的清白和自己的人生，也毀掉了兒子兒媳的生活。