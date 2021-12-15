我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟:Omicron將在明年1月中前 成歐洲主流病毒株

因台灣使關係惡化 立陶宛外交代表團全面撤出中國

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

中國新聞組／北京15日電
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

一則「我在珠峰被強姦了」的舉報帖日前在中國各大社交平台曝光，引起熱議。由於女子沒有第一時間報警，現場證據已經無法取得，最終日喀則警方決定不予立案。

綜合媒體報導，一名女子日前在社群平台自爆一個人赴西藏旅行，她因為拼車認識了男子A，之後兩人還一起去了珠峰大本營，一路上A屢次摸她的手都被拒絕，到了珠峰卻慘遭認識不久的男子強暴。

女子透露，在珠峰大本營，凌晨三點時，結束當天行程的他們回到住處，A試圖抱著她，因為高原反應加上整晚沒有睡，女生在半夢半醒中沒有推開A，之後A變本加厲撫摸她的胸和下體，最後當兩人準備發生關係時，女子猛然穿上衣服推門跑了出去。

由於第一次女子沒有激烈反抗，讓A以為自己還有機會。據舉報帖，離開珠峰大本營後，他們在日喀則酒店休息。女生因故要到A的房間拿出身分證，卻遭A逮到機會強暴成功。

第二天，該女決心報警，可一切太晚，現場證據已經無法取得，經過當地警方一周調查，最終不予立案。

事件在網路發酵，不少網友都痛斥A的行為，然而A聲明強調，認為雙方是互有好感才發生關係。

讓人意外的是，評論區有很多討論不是同情女生，而是質疑和羞辱。有網友指責：「如果是強姦，為什麼第一時間不報警？」、「人家脫妳褲子妳會不知道？」、「是時間太短不滿意吧？」，更有網友說：「誰叫妳不跑，活該」等，充斥各種不堪入目的留言。

有評論站出來力挺該女，「說到底，就是嫌棄女生不是完美受害者嗎？因為女生沒有及時逃離，事發後也沒有第一時間報警，所以女生反而成為了最該譴責的人？這是什麼邏輯？」

評論更稱，無論是逃離還是報警，對那個處境下的女生來說，都不是件容易的事。與其質疑女生為什麼不報警，不如想想，她到底為什麼不敢報警？或許，報警後她面臨的惡意，比遭受侵犯這件事本身，還要可怕。

社群

上一則

揭千年之謎 陝西江村大墓確定是漢文帝霸陵

延伸閱讀

「彩虹屁」文峰集團被立案調查 門店照營業

「彩虹屁」文峰集團被立案調查 門店照營業
內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人

內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人
頂級「彩虹屁」上熱搜 上海文峰集團遭調查 平台被刪

頂級「彩虹屁」上熱搜 上海文峰集團遭調查 平台被刪
台南鹹粥一碗200元 網酸：魚皮是LV的？

台南鹹粥一碗200元 網酸：魚皮是LV的？

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
著名影星、導演陳沖(右)11日上午在微博發文透露母親(左)逝世的消息。（取材自微博）

著名藥理學家張安中病逝 影星女兒陳沖發文追悼

2021-12-12 09:15
2019年11月，「小紅樓」外搭起棚架。（取材自微信）

富商建紅樓圈養20性奴逼陪睡 微博文章刪光惹眾怒

2021-12-08 13:00

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難