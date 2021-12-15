她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

一則「我在珠峰被強姦了」的舉報帖日前在中國各大社交平台曝光，引起熱議。由於女子沒有第一時間報警，現場證據已經無法取得，最終日喀則警方決定不予立案。

綜合媒體報導，一名女子日前在社群 平台自爆一個人赴西藏旅行，她因為拼車認識了男子A，之後兩人還一起去了珠峰大本營，一路上A屢次摸她的手都被拒絕，到了珠峰卻慘遭認識不久的男子強暴。

女子透露，在珠峰大本營，凌晨三點時，結束當天行程的他們回到住處，A試圖抱著她，因為高原反應加上整晚沒有睡，女生在半夢半醒中沒有推開A，之後A變本加厲撫摸她的胸和下體，最後當兩人準備發生關係時，女子猛然穿上衣服推門跑了出去。

由於第一次女子沒有激烈反抗，讓A以為自己還有機會。據舉報帖，離開珠峰大本營後，他們在日喀則酒店休息。女生因故要到A的房間拿出身分證，卻遭A逮到機會強暴成功。

第二天，該女決心報警，可一切太晚，現場證據已經無法取得，經過當地警方一周調查，最終不予立案。

事件在網路發酵，不少網友都痛斥A的行為，然而A聲明強調，認為雙方是互有好感才發生關係。

讓人意外的是，評論區有很多討論不是同情女生，而是質疑和羞辱。有網友指責：「如果是強姦，為什麼第一時間不報警？」、「人家脫妳褲子妳會不知道？」、「是時間太短不滿意吧？」，更有網友說：「誰叫妳不跑，活該」等，充斥各種不堪入目的留言。

有評論站出來力挺該女，「說到底，就是嫌棄女生不是完美受害者嗎？因為女生沒有及時逃離，事發後也沒有第一時間報警，所以女生反而成為了最該譴責的人？這是什麼邏輯？」

評論更稱，無論是逃離還是報警，對那個處境下的女生來說，都不是件容易的事。與其質疑女生為什麼不報警，不如想想，她到底為什麼不敢報警？或許，報警後她面臨的惡意，比遭受侵犯這件事本身，還要可怕。