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惰化學生思維…「拍照搜題」App 教育部令下架

中國新聞組／北京14日電
學前線上培訓app，有些連題目都不需輸入，被教育部批評「惰化學生思維」。（取材自阿凡題App）
學前線上培訓app，有些連題目都不需輸入，被教育部批評「惰化學生思維」。（取材自阿凡題App）

教育部辦公廳近日印發通知，對教育App管理推動與「雙減」政策銜接提出要求。通知指出，對於提供和傳播「拍照搜題」等惰化學生思維能力的不良學習方法作業App，暫時下線。

香港01報導，據了解，中國有多款作業App主打「將作業題目拍照上傳」就可以立刻獲得答案。教育部日前發布通知指出，這類「拍照搜題」App惰化學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律，稱要將此類不良學習方法的作業App，暫時下線。若整改到位並經省級教育行政部門審核後，可恢復備案；未通過審核的，撤銷備案。

今年7月，為減輕學生和家長負擔，教育部推出「教育雙減」政策，今年秋季學期是中小學落實教育「雙減」政策要求的第一個學期。除嚴打學科類校外培訓課程，教育部此前更召開記者會提到，要取消小學一、二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試，並表示要減輕學生過重作業負擔。

針對線上學科類培訓機構，教育部近期的通知指出，各地教育行政部門完成中小學線上學科類培訓機構審批前，暫停中小學線上學科類培訓App的備案工作，已備案的相關教育App暫時從平台下線。中小學線上學科類培訓許可後，提交恢復備案申請，經審核通過後恢復上線；未獲得中小學線上學科類培訓許可的，撤銷備案。線上學科類培訓App也教育部規管之列。

而針對學前線上培訓App，該通知提到，將不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。另外，過去教育部APP平台受理關於「雙減」校外培訓工作的相關投訴，也將不再受理。對於校外培訓的相關政策詢問，則改以校外培訓監管部門解釋為主。

中國有多款app強調拍照將題目上傳，可以一秒獲得答案，引發批評。（取材自學習寶A...
中國有多款app強調拍照將題目上傳，可以一秒獲得答案，引發批評。（取材自學習寶App）

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