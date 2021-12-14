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南京大屠殺國家公祭日 浙江女子穿和服上街被舉報砲轟

記者林則宏／北京14日電
浙江海寧一女子13日穿和服上街遭到中國網友砲轟。（取材自微博）
浙江海寧一女子13日穿和服上街遭到中國網友砲轟。（取材自微博）

12月13日是中國第八個「南京大屠殺死難者國家公祭日」，但比起相關紀念活動，登上網路熱搜新聞的卻是，浙江海寧一名女子當天穿著和服上街被人拍攝舉報，不僅遭到網友公審，甚至引來警方關切。

來源：YouTube

中共總書記習近平上任後，於2014年立法將12月13日設為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。當年，習近平親自出席在南京大屠紀念館舉行的國家公祭儀式並發表講話，強調要「牢記歷史、不忘過去」。

但13日當天，浙江海寧卻傳出有一名女子身著和服逛大街。根據海寧公安通報，13日警方接獲舉報，街上有一女子身穿和服。據了解，該女子為一茶藝館店長，兼職做網店模特兒，自備有各式服飾。

當天中午，該名女子接到某商家邀請，穿著和服前往拍攝，拍攝結束後回到茶藝館換上自己的衣服。該女子直到下午看到網上議論，才意識到當天是「國家公祭日」。

海寧公安的通報稱，相關部門已對其進行批評教育，她自己「認識到錯誤，表示非常後悔」。

澎湃新聞報導，從海寧官方了解到，這名女子開了一家日式茶室，和服系其日常穿著，她對當天是「國家公祭日」並不知情。

不過，該名女子的行徑仍引起不少網友嚴詞批判，甚至要求應對其進行嚴懲。

海寧公安通報，13日接獲舉報，街上有女子身穿和服。（取材自微博）
海寧公安通報，13日接獲舉報，街上有女子身穿和服。（取材自微博）

公安 習近平 教育

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