美國婦捐贈 明代2陶俑回歸中國 入藏上海博物館

蘇珊娜捐贈中國的兩尊明代陶俑。（取材自國家文物局）

美國加州 居民蘇珊娜．芙拉圖斯（Suzanne Fratus）捐贈中國兩尊明代陶俑13日入藏上海博物館 。國家文物局副局長關強在捐贈入藏儀式北京會場表示，蘇珊娜女士將陶俑送歸故土的義舉，展現了美國普通民眾對中國人民的友好情誼，必將帶動更多社會各界人士關注和支持文物追索返還工作，促成更多流失文物回家。

大公報報導，蘇珊娜的祖父20世紀初在中國獲得這兩尊陶俑，後帶回美國。儀式上播放了蘇珊娜的簡短視頻，並由工作人員代為宣讀致辭。她表示，非常榮幸將這兩件陶俑歸還給中國人民。兩件陶俑回歸，不是通過金錢或政治的手段，而是因為愛的力量和對中國人民的尊重。

今年4月，中國駐舊金山 總領事館收到蘇珊娜的郵政快遞，內有兩尊彩色立俑及一封信件，信件講述了其家族與這兩尊陶俑的淵源，表示希望通過中國政府將文物送還給中國人民，捐贈至上海博物館。

國家文物局立即組織上海市文物局、上海博物館開展文物鑑定等相關工作，判斷這兩尊陶俑為中國文物，與上海博物館館藏的一套明代彩色釉陶儀仗俑較為相似。9月，國家文物局尊重蘇珊娜意願，指定上海博物館作為兩尊陶俑的受贈入藏單位。11月26日，兩件文物入境上海，回歸中國。

住在美國加州的蘇珊娜．芙拉圖斯女士，捐贈中國兩尊明代陶俑。（取材自國家文物局）

12月2日，上海博物館組織專家開展實物鑑定，確認兩尊陶俑為明代陪葬明器，是研究中國古代墓葬制度和製陶歷史的珍貴實物資料，具有重要收藏價值，確定為三級文物。

上海博物館「儀象萬千─明代彩色釉陶俑特展」現場。（取材自國家文物局）

據央視報導，蘇珊娜的祖父約翰．赫伯特．韋特（John Herbert Waite）為哈佛醫學院教授，同時也是一名眼科醫生，曾於20世紀初受洛克菲勒基金會資助，在中國等亞洲國家行醫，在為某中國富家子弟治癒眼疾後，獲贈這兩尊陶俑作為答謝。其中一尊陶俑有破損，經蘇珊娜的祖母初步修補，後交由她繼承。

大公報報導，1983年，為慶祝上海與舊金山締結姐妹城市，上海博物館赴舊金山亞洲藝術博物館舉辦「上海博物館珍藏──六千年的中國藝術展覽」。蘇珊娜發現參展的一套儀仗隊俑與其所藏陶俑極為相似。上海博物館隨展負責人告知，陶俑應出自中國被盜貴族墓葬。蘇珊娜素愛中國古代科學和中華優秀傳統文化，對中國人民懷有欽佩之情，此後近40年間，始終期待以合適的方式將文物送還給中國人民。

同日，「儀象萬千──明代彩色釉陶俑特展」在上海博物館開幕。據悉，上海博物館此前按照國家文物局要求，精心籌備該項展覽，將兩尊受贈陶俑與當年在舊金山展覽的館藏明代彩色釉儀仗俑隊共同展出，再譜佳話。展覽展出文物共68件，展期一個月。